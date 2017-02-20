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Silah satışları Soğuk Savaş'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü!

Hindistan, dünyadaki silah ithalatının yüzde 13'ne sahip

20 Şubat 2017 19:07

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre küresel silah satışları,  Soğuk Savaş'ın bittiği 1990'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Hindistan, dünyanın en büyük savunma sektörü ithalatçısı ülkeler sıralamasında zirvede yer alıyor.

BusinessHT'nin Bloomberg News'ten referans verdiği habere göre 2012-2016 yılları arasında dünyadaki silah ithalatının yüzde 13'ne sahip Hindistan'ı, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin ve Cezayir takip ediyor. Suudi Arabistan'ın 2012-2016 dönemindeki silah ithalatı önceki beş yıla göre yüzde 212 artış gösterdi.

Savunmaya 250 milyar dolar

SIPRI verilerine göre 2007-2011 yılları arasında  Hindistan'ın silah ticaretindeki payı yüzde 9,7'ydi. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alan ülke, nükleer silahlanmadaki rakibi Pakistan ve Çin'in güçlenen ordusu ile karşı karşıya.

Çin, Asya'daki hâkimiyetini artırmak adına Pakistan'daki altyapı projelerini üstlenirken, Yen Delhi yönetimi ise ABD ve Vietnam gibi ülkelerle yeni savunma anlaşmaları yapıyor.

SIPRI uzmanlarına göre ise Hindistan'ın savunma sanayi, ekonomik büyüme gerekliliklerini yerine getirmek için yeterli değil. SIPRI'nin uzman araştırmacılarından Siemon Wezeman, Bloomberg'e yaptığı açıklamada "Silah geliştirmek için çok fazla zaman ve para harcıyorlar ancak çaresiz şekilde yanlış tarafa doğru gidiyorlar" dedi.

Başbakan Narendra Modi'nin savaş uçaklarından deniz altılarına kadar ordu envanterini modernleştirmek üzere 250 milyar dolar bütçe ayırdığı ülkenin en büyük ithalat ortakları Rusya, ABD ve İsrail.

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