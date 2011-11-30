Silah satışında rekor Almanya’nın!



T24 - Almanya, geçen yıl 2 milyar Euroluk, tank, denizaltı, savaş gemisi, silah ve mühimmat satarak ihracat rekoru kırdı. Geçen yıl imzalanan yeni sözleşme miktarı ise 5 milyar Euro.





Der Spiegel dergisinin bugün Federal Meclis’de tartışılacak rapordan edindiği bilgilere göre, Alman silah üreticilerinin 2010’da imzaladığı yeni satış sözleşmelerinin miktarı ise 5 milyar Euro. Almanya’nın 2009’daki silah ihracat hacmi 1,34 milyar Euro idi. Silah ihracatının üçte ikisini AB ve NATO üyesi ülkelerine yapan Almanya, Afrika ve körfez ülkelerine de silah satıyor.



İhracat rekoruna rağmen Alman Hükümeti ekim ayında Avrupa Komisyonu’na resmi bir yazıyla başvurarak Alman silah üreticilerinin silah satışına zorluk çıkarmamasını istemişti. Yazıda sözü edilen ihraç mallarının Dual-user adı verilen hem askeri hem de sivil amaçla kullanılabilen malzemeler olduğu biliniyor. 21 sayfalık yazıda, ihracatın kolaylaştırılmasının dış politika ve ekonomi için faydalı olacağı vurgulanıyor ama insan haklarından hiç söz edilmiyor olması dikkat çekici.



Ayrıca dünya siyasetinde önemli rol oynayan bazı yeni ülkelerle ticari ilişkiler kurmanın engellenmemesi talep edilen yazıda başta Suudi Arabistan olmak üzere demokrasisinden şüphe duyulan ülkelerin ima edildiği de aşikar. Almanya AB’nde silah ticaretinin denetlenmesi değil, aksine bu konuda var olan bürokrasinin azaltılmasından yana.



Ancak muhalefetteki Birlik 90 Yeşiller ile Sol Parti, Almanya’nın Libya, Suudi Arabistan gibi demokrasi ihlali olan ülkelere silah ihraç etmesine şiddetle karşı çıkıyor ve bu konudaki gizliliğin ortadan kaldırılmasını istiyor. Oluşturulacak bir parlamenterler grubunun Güvenlik Konseyi’nin kararlarını denetlemesi ve hassas durumlarda meclisin veto hakkına sahip olması da söz konusu partilerin talepleri arasında. Yeşillerin Federal Meclis’e bu amaçla verdiği önerge bugün tartışılacak.







