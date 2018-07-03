Silah operasyonunda tarihi heykel ele geçirildi

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda, tarihi değeri olduğu belirlenen heykel, şarjör ve fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Organize Büro Amirliği ekiplerince il genelinde, \'silah ticareti yapmak\' suçu kapsamında T.H. ve G.Y. yakalandı. Yapılan aramalarda, tarihi değeri olduğu belirlenen heykel, 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 1 ucu kesilmiş ruhsatsız av tüfeği, 9x9 milimetre çapında 22 fişek ele geçirildi.



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