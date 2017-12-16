T24 LogoT24 Logo
Gündem

Silah kuryesi üniversite öğrencisi genç kız tabancayı sütyeninde saklamış

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA’da ülkeye kaçak yollarla getirilen 7 tabancayla yolcu otobüsünde yakalanan üniversite öğrencisi, 21 yaşındaki Banu A

16 Aralık 2017 11:58

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA’da ülkeye kaçak yollarla getirilen 7 tabancayla yolcu otobüsünde yakalanan üniversite öğrencisi, 21 yaşındaki Banu A. ve ona silahları verdiği tespit edilen 38 yaşındaki Ömer T. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. 6 tabancanın kol çantasında, diğeri ise genç kızın sütyeninde bulunduğu belirtildi.
Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şuçlarla Mücadele Şube ekipleri, Güneydoğu’dan Konya’ya 1\'i kadın 2 şüphelinin yolcu otobüsüyle kaçak yollarla tabanca getireceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine otobüsü belirleyen ekipler operasyon için harekete geçti. Polis, Banu A. ve Ömer T.’yi bindikleri otobüste yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramada genç kızın kol çantasından 6 tabanca ele geçirildi. Banu A.’nın yapılan üst aramasında ise sütyenine sakladığı 1 tabanca daha bulundu. Üniversitede işletme bölümü 3’ncü sınıfta okuduğu belirtilen ve para karşılığında kuryelik yaptığı saptanan Banu A. ile ona bu silahları verdiği öne sürülen besici Ömer T., polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Her iki şüpheli de, ‘Silah kaçakçılığı ve Ateşli silahlar kanuna muhalefet’ suçlarından tutuklandı. Yaklaşık 200 bin lira değerinde olduğu öne sürülen tabancalara polis tarafından el konuldu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga YANIKKONYA DHA KONYAdaBanuKonya Emniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganizeMücadeleGüneydoğudan KonyayaBununPolis BanuYapılanHerAteşliFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24