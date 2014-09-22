'Silah kaybımız büyük'



Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, ülkenin doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılara karşı düzenlenen ‘terörle mücadele operasyonlarında’ ordunun, silahlarının yüzde 65'ini kaybettiğini kaydetti. Poroşenko, barış planının başarısızlığa uğraması durumunda, ülkenin kendisini savunacak konumda olmak zorunda olduğunu vurguladı.

Poroşenko, pazar akşamı gazetecilere yaptığı açıklamada, ordunun güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Poroşenko geçen hafta düzenlediği ABD ve Kanada ziyaretlerinde kendilerine askeri teçhizat gönderileceğinin taahhüd edildiğini ifade etti. Ancak Kiev yönetimine müttefiklerinden silah yardımı yapılmayacak.

Ukrayna Devlet Başkanı konuşmasında, Ukrayna'nın doğu kentlerindeki krizin askeri yollarla çözülemeyeceğini vurguladı. Poroşenko, Ukranya birlikleri gönderilmeye devam edildikçe, bölgede konuşlandırılacak Rus askerlerinin de artacağını kaydetti. Petro Poroşenko bu nedenle Donetsk ve Lugansk kentlerine 'özel statü' tanınması kararının da haklı gerekçelere dayandığını ifade etti. Ukrayna parlamentosundaki bazı milletvekilleri, özel statünün barışa katkı sağlamayacağını dile getiriyor.

Ateşkes ara ara ihlal ediliyor

Taraflar arasında sağlanan ateşkesin hafta sonunda ihlal edildiği ve Donetsk kentinde patlama sesleri yükseldiği bildiriliyor. Ukrayna ordu sözcüsü Andery Lyssenko, pazartesi sabah erken saatlerde iki Ukraynalı askerin, silahlı bir çete tarafından öldürüldüğünü bildirdi.

Kiev yönetimi ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında 5 Eylül'de ateşkes sağlanmıştı. Cumartesi günü taraflar arasındaki anlaşmaya dokuz madde daha eklendi. En önemli şartlar arasında, tarafların cephenin 15 kilometre gerisine çekilerek, toplamda 30 kilometrelik tampon bölge kurulması yer alıyor. Bu tampon bölgenin de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkikatı tarafından kontrol edilmesi ön görülüyor. Ukrayna ordu sözcüsü Andrey Lyssenko, Ukrayna’nın anlaşmada belirtildiği üzere birliklerini geri çekmeye hazırlandığını ifade etti.