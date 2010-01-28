Silah Kanunu Tasarısı'na askerler isyan etti

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Silah Kanunu Tasarısı’yla ilgili olarak görüş bildirmek için TBMM’ye davet edilen askerler, MİT ve Emniyet’in silah ithal etme yetkisine ve askeri personelin bireysel silahlarının kontrolünün valilere devredilmesine yüksek sesle itiraz ettiler. “Her şey elimizden alınıyor. Yeter artık” diye isyan eden askerleri, milletvekilleri, “Alınganlık göstermeyin. Görüşlerinizi dikkate alacağız” sözleriyle yatıştırdı.

Habertürk'ün haberine göre, TBMM’de İçişleri Komisyonu tarafından, “Silah Kanunu Tasarısı” için oluşturulan Alt Komisyon ilginç bir tepkiye sahne oldu. Komisyon’un önceki günkü toplantısına, askeri yetkililer de çağrıldı. Milli Savunma Bakanlığı Kanunlar Kararlar Dairesi Başkanı Albay Bülent Ulaş başkanlığında toplantıya katılan askeri heyet, tasarının “Polordu kuruluyor” eleştirisine neden olan, MİT ve Emniyet’e ağır silah ithal etme yetkisi veren maddesine ve askeri personelin bireysel silahlarının kontrolünün valilere devredilmesine itiraz etti.

SİLAH ‘NAMUS’ DEMEK



Komisyonda, silahın kendileri için ‘namus’ anlamına geldiğini ifade eden bir

askeri temsilcinin, her şeyin ellerinden alındığını belirterek, “Yeter artık” diye

sesini yükseltmesi şaşkınlık yarattı. CHP Adana Milletvekili Hulusi Güvel, ortamı yatıştırmak için “Lütfen alınganlık göstermeyin. Sizin görüşlerinizi dikkate alacağız” dedi. Komisyon Başkanı AK Parti Sivas Milletvekili Selami Uzun da görüşleri değerlendireceklerini bildirdi. CHP’li Güvel, yaşananları, “Bir süredir askerin üzerine çok gidiliyor. Bir de askerin silah üretimi ve ithalatı gibi konulardaki yetkileri ile bireysel silahlarının kontrolü ellerinden alınınca

isyan noktasına geldiler” sözleriyle değerlendirdi.