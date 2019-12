-SİLAH KAÇAKÇILIĞINDA 30 GÖZALTI KOCAELİ (A.A)- 11.07.2011 - Yapılan bir araştırmada, Kocaeli'nin ruhsatsız silah kullanımında Türkiye'deki ilk 10 il arasında yer alması üzerine başlatılan çalışma kapsamında 6 ilde, silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen örgüte yönelik düzenlenen operasyonda 30 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Genel Müdürlünce yapılan bir araştırmada, Kocaeli'nin ruhsatsız silah kullanımında Türkiye'deki ilk 10 il arasında yer alması üzerine çalışma başlattı. Söz konusu ruhsatsız silahların Kocaeli'de piyasaya kimler tarafından sürüldüğünü araştıran ekipler, Artvin, Rize ve Trabzon'dan Kocaeli ve çevre illere silah kaçakçılığı yapan bir örgütün varlığını tespit etti. Yaklaşık 8 ay devam eden teknik ve fiziki takibin ardından Kocaeli, Sakarya, Bursa, Artvin, Rize, ve Trabzon'da çok sayıda ev ve silah yapımı imalathanelerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda silah imalatçısı ve pazarlamacısı ile bu silahları satın aldığı iddia edilen 30 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 36 tabanca, 31 şarjör, 2 mavzer tüfeği, 20 mekanizma parçası, 10 tabanca kabzası, 116 tabanca namlusu kalıbı, 2 av tüfeği, 2 tabanca sürgüsü, 9 numaratör, 16 silah gövdesi, 15 tabanca yayı, 12 boş kovan ele geçirildi. Zanlılardan A.Y, A.O.Y, O.K, Y.Ü.Z, M.Y, A.O.T, H.S, B.E, Ç.Ç, Y.E, K.O, O.K, E.Y. ve Y.E. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, silah imalatçısı olduğu ileri sürülen Yaşar E, Nuri Ö. ve Yusuf S. ile söz konusu tabancaların pazarlamasını yapan Ali Ç. ile Nihat V, Soner E, Süleyman Ö, Süleyman D, Naim M, Yusuf M, Yusuf D, Yalçın Y, Erkan Y, Güven E, Celal E. ve Kenan Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından ''suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt kapsamında silah ticareti yapmak'' suçlarından adliyeye sevk edildi. Zanlıların deşifre olmamak için kendi aralarında tabanca yerine ''at'', ''inek'', ''katır'' ve ''çift tekerlekli'' şeklinde ifadeler kullandığı, her imalatçının ürünlerini kendini temsil eden bir şekille işaretlediği öğrenildi.