Silah kaçakçılığına 4 tutuklama

Özcan DURUSOY/BULDAN(Denizli), (DHA)- DENİZLİ\'nin Buldan ilçesinde, jandarma tarafından, silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 kişiden 4\'ü tutuklandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Buldan\'da geçen perşembe günü silah kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda belirlenen 30 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan operasyonda, ruhsatsız 30 pompalı tüfek ile ruhsatsız 10 tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 kişiden 1\'i savcılık talimatıyla serbest kaldı. Diğerleri ise adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 4\'ü tutuklandı, diğer 2\'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.