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Silah kaçakçılığı iddiasıyla 10 kişi adliyede

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA merkezli olarak 4 kentte kaçak silah ticareti yapanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 114 silah ele geçirildi, 61 kişi gözaltına alındı

15 Şubat 2018 14:57

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA merkezli olarak 4 kentte kaçak silah ticareti yapanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 114 silah ele geçirildi, 61 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 51’i serbest kalırken, 10’u adliyeye sevk edildi.
İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı, kaçak silah satışı yapanların yakalanması için 4 aydır süren teknik ve fiziki takip sonunda düğmeye bastı. Başsavcılık talimatıyla İnegöl ilçesi başta olmak üzere Bursa\'nın Karacabey, Orhangazi, Keles, Orhaneli, Harmancık, Yenişehir, Gemlik ve İznik ilçeleri ile Ankara, Sakarya ve Bilecik\'in bazı ilçelerinde önceden belirlenen adreslere şafak vakti baskın yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 74 evi didik didik aradı. Operasyonlarda 38 tabanca, 28 av tüfeği ve 48 kurusıkı tabanca olmak üzere 114 silah ile 7 bin tabanca fişeği, 1 operasyonel çelik yelek ele geçirildi. Ayrıca silah ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 30 bin liraya el konuldu, 29\'u İnegöl\'de, toplam 61 kişi gözaltına alındı. Yapılan araştırmalar sonucunda Doğu illerinden getirilen silahların Bursa\'da piyasaya sürüldüğü öğrenildi. 3 gün süren sorgulamada gözaltına alınan 61 şüpheliden 51’i savcılık kararıyla serbest kalırken, M.B., S.B., Y.B., A.O.T., S.S., A.S.N., H.Y., Ö.C.G., H.Ö. ve A.A. emniyet ekiplerince bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.B., adliyeye götürülürken gazetecilere, “Ben ruhsatsız silah tamircisiyim” dedi.

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