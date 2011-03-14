Silah ithalatında Hindistan 1'inci

T24- Dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden Hindistan'ın silah ithalatında Çin'in önüne geçtiği açıklandı.

İsveç merkezli bir düşünce kuruluşunun araştırmasına göre, Hindistan, 2006 ile 2010 arasında dünyada yapılan silah ithalatının yüzde 9'unu gerçekleştirdi.

Stockholm Uluslararası Barış Çalışmaları Merkezi SİPRİ'nin raporu, Hindistan'ın yakın gelecekte dünyanın en büyük silah ithalatçısı olmaya devam edeceğini ortaya koyuyor.

Savunma bütçesi 33 milyar dolara yaklaşan Hindistan, silahlarının yüzde 70'ini ülke dışından tedarik ediyor.

Hindistan'ın gelecek beş yıl içinde de ordusunu modernize etmek için de 50 milyar dolar harcamayı planladığı biliniyor.

Bu bütçenin en büyük kalemini ise 126 savaş uçağı ithalati oluşturacak.

Bunun için harcanacak paranın miktarı 10 milyar dolar civarında.

Hindistan'ın silaha para harcaması Çin'in daha etkin bir güç olarak ortaya çıktığı bir döneme denk geldi.

Hindistan'ın daha üç kez savaştığı Pakistan'la tarihsel bir düşmanlığı var.

Associated Press Haber Ajansı'na konuşan Güney Asya savunma uzmanı Rahul Bedi, Hindistan'ın önce kıtada, sonra da bölgede bir güç olmayı hedeflediğini kaydediyor.

Stockholm Enstitüsü'nden Siemon Wezeman da, Hindistan'ın dünyanın en büyük silah ithalatçısı olmaya devam edeceğine dikkat çekerek, ''Sadece sipariş listesine bakmanız bile en büyük ithalatçı olmaya devam edeceklerini anlamanıza yeterli'' dedi.

Çin ise dünya silah pazarında yüzde 6'lık ithalat payıyla ikinci sıraya geriledi.

Özellikle yerli üretimi geliştirmekte olmasının Çin'in ikinci sıraya gerilemesinde rol oynadığına dikkat çekiliyor.

Silah ihracatçısı listesinde ise ilk sırada ABD var. Amerika Birleşik Devletleri'ni Rusya ve Almanya izliyor.

Geçen ekim ayında Hindistan gelecek 10 yıl içinde Rusya'dan 250 ila 300 civarında beşinci nesil hayalet uçak satın alacağını açıklamıştı.