Silah fabrikasındaki işçilerden Zeytin Dalı Harekâtı'na bir günlük mesai desteği

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu\'nun (MKE) silah fabrikasında işçi olarak çalışan MHP İl Başkan Yardımcısı İlyas Canöz ve beraberindeki işçiler, Zeytin Dalı Harekâtı’na destek olmak amacıyla 8 saat, ücretsiz mesai yapma kararı aldı.

Kırıkkale\'de silah fabrikasında işçi olarak çalışan MHP İl Başkan Yardımcısı İlyas Canöz ve beraberindeki işçiler, Zeytin Dalı Harekatı\'na destek olmak amacıyla 8 saat fazla mesai yapmak için fabrika müdürlüğüne dilekçe verdi. Bu talebe olumlu yanıt veren müdürlük, işçilerin 10 Şubat Cumartesi günü, 8 saat mesai yapmalarına izin verdi.

Mesaiden elde edilecek gelirin Mehmetçiğe ve ailelerine verileceğini belirten Canöz, “Zeytin Dalı Harekatı\'na, karınca misali bir damla su taşımanın ne denli önemli olduğunu düşünerek bu kararı aldık” dedi.

Zeytin Dalı Harekatı\'nda kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Canöz, \"Bizzat kendi ellerimizle ürettiğimiz silahların ilk kez kullanıldığı bu operasyon bizim için ayrı bir anlam ifade ediyor. Zira dünyanın en iyi keskin nişancı tüfeği olan BORA-12, dünyada en zor 42 testi geçebilen tek piyade tüfeği olan MPT-76, MPT-55 makineli tabanca, yerli makineli tüfeğimiz MFY-71, bizzat arkadaşlarımızla birlikte üretip kahraman ordumuzun envanterine kattığımız silahlardır” diye konuştu.



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