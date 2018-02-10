Silah fabrikasında harekata destek için gönüllü mesai

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesindeki terör hedeflerine yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı\'nda kullanılan yerli ve milli mühimmatın büyük kısmının üretildiği Kırıkkale Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu\'nun (MKEK) silah fabrikasında işçiler, gönüllü olarak ücretsiz hafta sonu mesaisi yaptı.

MKEK\'nin silah fabrikasında işçi İlyas Canöz öncülüğünde bir araya gelen çalışanlar, müdürlüğe verdikleri dilekçelerle hafta sonu gönüllü olarak mesai yapmak istediklerini belirtti. Zeytin Dalı Harekâtı\'nda katılan Mehmetçiklere destek amacıyla istedikleri ücretsiz mesai talepleri kabul gören işçiler, hep birlikte tatil günlerinde fabrikaya gelerek çalışmaya başladı.

\'ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM\'

Türk Metal-Sen Kırıkkale Şubesi Sekreteri ve aynı zamanda fabrika işçisi olan Levent Öztürk, \"İşçi arkadaşlarımız askerlerimizin yanlarında olarak, onlar da vatana faydalı olmak için bugün için işbaşı yaparak \'Bizler de varız\' dediler. Ülkemiz için, vatanımız için, ordumuzun silah üretimini daha da artırmak için hafta sonu tatillerini askıya alarak gönüllü çalışma kararı alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün için çalışma kararı alarak, silah fabrikamızda ne görev verildiyse harfiyen yerine getirmenin mutluluğunu yaşadık. Afrin\'de görev alan Mehmetçiklerimizin Allah yâr ve yardımcısı olsun\" dedi.



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