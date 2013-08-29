Ban Ki-Moon: Silah denetçileri cumartesi Şam'dan ayrılacak

BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon, Suriye'deki kimyasal silah denetçilerinin, çalışmalarını Cumartesi günü tamamlayacağını söyledi.

Reuters'in haberine göre Ban, heyetin Cumartesi günü erken saatlerde Şam’dan ayrılacağını ifade etti.

Viyana'da ABD başkanı Barack Obama ile konuşan Ban Ki-mun, gazetecilere, "Silah denetçileri yarın, yani cuma gününe kadar çalışmalarını sürdürecek. Cumartesi günü de Suriye'den ayrılıp bana rapor verecekler" dedi.

Suriye'de başkent Şam'ın kısalında kullanılan kimyasal silah konusunda çalışmalarını yürüten Birleşmiş Milletler(BM) heyeti, Şam'da kaldıkları otelden ayrıldı. Heyet kimyasal silahların kullanıldığı bölgelerdeki çalışmalarının 3. gününde.