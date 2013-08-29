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Dünya

Ban Ki-Moon: Silah denetçileri cumartesi Şam'dan ayrılacak

İddiaya göre Ban, heyetin Cumartesi günü erken saatlerde Şam’dan ayrılacağını ifade etti

29 Ağustos 2013 15:09

BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon, Suriye'deki kimyasal silah denetçilerinin, çalışmalarını Cumartesi günü tamamlayacağını söyledi.

Reuters'in haberine göre Ban, heyetin Cumartesi günü erken saatlerde Şam’dan ayrılacağını ifade etti.

Viyana'da ABD başkanı Barack Obama ile konuşan Ban Ki-mun, gazetecilere, "Silah denetçileri yarın, yani cuma gününe kadar çalışmalarını sürdürecek. Cumartesi günü de Suriye'den ayrılıp bana rapor verecekler" dedi.

Suriye'de başkent Şam'ın kısalında kullanılan kimyasal silah konusunda çalışmalarını yürüten Birleşmiş Milletler(BM) heyeti, Şam'da kaldıkları otelden ayrıldı. Heyet kimyasal silahların kullanıldığı bölgelerdeki çalışmalarının 3. gününde.

 

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