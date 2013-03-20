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Silah bırakan PKK'lılara yardım planı

AKP, çözüm süreciyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Nevruz’dan sonra başlaması beklenen PKK ’lıların sınır dışına çekilme sürecini takip etmek için bir komisyon kurulması planlanıyor.

20 Mart 2013 16:14

Hükümet, 'çözüm süreci' kapsamında silah bırakacak olan PKK'lılardan 'suça karışmamış' olanlar için 'Sosyal restorasyon yasası' hazırlıyor.

Hükümet, çözüm süreciyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Nevruz’dan sonra başlaması beklenen PKK ’lıların sınır dışına çekilme sürecini takip etmek için bir komisyon kurulması planlanıyor. 
 
Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan ve Bülent Sarıoğlu’nun haberine göre önce Abdullah Öcalan’ın parlamentonun sürece katılması talebi, ardından da Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in benzer açıklamaları üzerine TBMM ’de “izleme” amaçlı bir komisyon kurulması hazırlıkları başladı. Komisyonun Terör Alt Komisyonu veya Uludere Alt Komisyonu gibi çalışması öngörülüyor.
 
 

Ekonomik yardım yapılacak, kredi verilecek

 
 
Hükümet, eylem planının son halkası olarak TBMM’ye yasa sevk edecek. Taslak çalışmaları başlayan düzenlemede, silahları bıraktıktan sonra Türkiye ’ye girecek suça karışmamış, PKK’lıların “rehabilitasyonu” amaçlanıyor. Bu kişilerin topluma uyum sağlamaları, meslek edinmeleri amacıyla bir düzenleme yapılacak. Bu düzenlemeye göre, bir fon kurulması, terör mağdurlarına verilen desteğin bir benzerinin uygulanması planlanıyor. Oluşturulacak fondan, Türkiye’ye dönenlere ekonomik yardım yapılması, kredi verilmesi; askerlik, vatandaşlık, seçme ve seçilme hakkı gibi sorunlarının çözülmesine ilişkin düzenlemeler için de çalışma yapılıyor. 
 
 

300’ünün suç kaydı var

 
 
Türkiye sınırlarındaki PKK’lıların sayısının 3 bin 500 civarında olduğu sanılıyor. Güvenlik güçlerinin verilerine göre bunlardan 300 kişilik bir kadronun suç kaydı bulunuyor. Bunların Türkiye’de kalması söz konusu olmayacak. Diğer PKK’lılara ilişkin bilgiler, sadece istihbari nitelikte, kesin suç kanıtları yok. O yüzden onların eski hayatlarına dönmeleri için bazı hukuki düzenlemeler gerekiyor.
 

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