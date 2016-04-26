Silah arkadaşının cenazesinde ağlayan asker 3 hafta sonra şehit oldu

Aynı timdeki arkadaşı ve hemşehrisi Bekir Kelleci'nin cenaze törenine katılan ve tören onun fotoğrafını taşıyan Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Kul, 3 hafta sonra Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'nın düzenlediği bombalı saldırıda şehit oldu.

Kendisi de Giresunlu olan Kul, şehit düşen arkadaşı Bekir Kellecinin cenazesiyle aynı uçakta cenaze töreni için Giresun'a gelmişti.. Arkadaşı şehit Kelleci'nin 3 Nisan'da Eynesil ilçesindeki cenaze törenine katılarak elinde fotoğrafını taşıyan şehit Kul'un, ayrıca Kelleci'nin bir süre önce babasını arayarak, "Bir evladın da benim, evladının yerine koy beni" dediği belirtildi.

AljazeeraTürk'ün haberine göre, Yağlıdere ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve 24 yaşında şehit düşen Kul'un naaşı, yarın Yağlıdere ilçesinde kılınacak cenaze namazından sonra aynı ilçede toprağa verilecek.

Kul'un şehit olduğu haberi, askeri heyet tarafından Keşap ilçesinin Yolağzı köyünde oturan baba Mehmet ve anne Fatma Kul'a verildi. Şehidin evine ve sokaklara Türk bayrakları asılırken, evin önünde 112 Acil Servis ekipleri de hazır bulunduruldu.

Baba Mehmet Kul, taziyeleri kabulü sırasında, oğluyla en son üç gün önce görüştüğünü belirterek, "Nasılsın' diye sordum, bana 'operasyondayım' dedi, en son annesiyle görüştü, göreve başlayalı iki yıl oldu. Eynesil'deki şehit cenazesine gelmişti, yakın arkadaşlardı." ifadesini kullandı.