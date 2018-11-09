T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sıla ve Ahmet Kural'a uzlaşmak isteyip istemedikleri sorulacak

Savcılık, Sıla ve Ahmet Kural soruşturma dosyasını Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi

09 Kasım 2018 19:43

Müzisyen Sıla Gençoğlu'nun oyuncu Ahmet Kural'dan fiziksel şiddet görmesiyle ilgili suç duyurusunda bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi.

Savcılık, Sıla'nın, Ahmet Kural'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmasının ardından ünlü oyuncu hakkında  "Kasten yaralama", "Tehdit", "Hakaret" suçlarından yürütülen soruşturma dosyasını, Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi.

Uzlaştırma Bürosu'nda taraflar tek tek çağırılarak uzlaşıp uzlaşmadıkları sorulacak.

Taraflar, uzlaşırsa soruşturma dosyası takipsizlik kararıyla kapanacak. Uzlaşmazlarsa "Kasten yaralama", "Tehdit", "Hakaret" suçlarından toplam 5 yıla kadar hapis istemiyle Ahmet Kural hakkında dava açılabilecek. Soruşturmaya ilişkin son kararı, Uzlaştırma Bürosu Savcılığı verecek.

Olayın geçmişi

Sanatçı Sıla geçen hafta avukatı Rezan Epözdemir ile adliyeye gelerek, beraberlik yaşadığı Ahmet Kural'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Soruşturma kapsamında Ahmet Kural'ında ifadesi alınmıştı. (DHA)

ETİKETLER

sılamüzisyenahmet kuraldosyasavcılıkuzlaştırma bürosu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24