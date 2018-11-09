Sıla ve Ahmet Kural'a uzlaşmak isteyip istemedikleri sorulacak

Müzisyen Sıla Gençoğlu'nun oyuncu Ahmet Kural'dan fiziksel şiddet görmesiyle ilgili suç duyurusunda bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi.
Savcılık, Sıla'nın, Ahmet Kural'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmasının ardından ünlü oyuncu hakkında "Kasten yaralama", "Tehdit", "Hakaret" suçlarından yürütülen soruşturma dosyasını, Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi.
Uzlaştırma Bürosu'nda taraflar tek tek çağırılarak uzlaşıp uzlaşmadıkları sorulacak.
Taraflar, uzlaşırsa soruşturma dosyası takipsizlik kararıyla kapanacak. Uzlaşmazlarsa "Kasten yaralama", "Tehdit", "Hakaret" suçlarından toplam 5 yıla kadar hapis istemiyle Ahmet Kural hakkında dava açılabilecek. Soruşturmaya ilişkin son kararı, Uzlaştırma Bürosu Savcılığı verecek.
Olayın geçmişi
Sanatçı Sıla geçen hafta avukatı Rezan Epözdemir ile adliyeye gelerek, beraberlik yaşadığı Ahmet Kural'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Soruşturma kapsamında Ahmet Kural'ında ifadesi alınmıştı. (DHA)