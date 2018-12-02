Sıla, uzlaşmayı reddetti

Sanatçı Sıla Gençoğlu, kendisini darp eden oyuncu Ahmet Kural’la uzlaşmayı reddetti.

Sanatçı Sıla Gençoğlu beraberlik yaşadığı Ahmet Kural tarafından darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikâyetçi olmuştu.

İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu tarafından Sıla'nın şikayeti üzerine açılan soruşturma dosyası, Uzlaştırma Bürosu'na gönderilerek, tarafların uzlaşıp uzlaşmadıklarını sorulmuştu.

Sabah’tan Dilek Yaman’ın haberine göre, geçen günlerde Sıla Gençoğlu'na götürülen uzlaşma teklifi reddedildi.

Böylece olay ile ilgili sıra dışı bir gelişme yaşanmazsa iddianame düzenlenmesi neredeyse kesinleşti.