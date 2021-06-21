Sıla Gençoğlu-Ahmet Kural davasında yeni gelişme: Savcılık, o videoya ilişkin yapılan şikâyet hakkında "suç yok" dedi

Kendisini darp ettiği gerekçesiyle oyuncu Ahmet Kural'dan şikâyetçi olan şarkıcı Sıla Gençoğlu, şiddet iddialarından 18 saat sonra şarkı söylerken çekilen video görüntüsünün Kural'ın avukatı tarafından bilerek servis edildiğini ileri sürdü. Videonun kesilip üzerine yapılan oynamalar sonrası yayınlanmasını sağlayarak, lehlerine delil etmek istediklerini ileri süren Gençoğlu, "Sanki şiddet görmemiş, iftira atıyormuşum ve eğleniyormuşum gibi haber yapılmasını sağladılar. Böylece kendilerine delil topladılar" diyerek bir kez daha şikâyetçi oldu. Savcılık, Kural ve avukatın suç işlemediği yönünde karar verdi.

Şarkıcı Sıla, 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek savcılığa şikâyetçi olmuştu. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine İstanbul Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca Ahmet Kural hakkında "Hakaret", "Tehdit", "Basit yaralama" suçlarından toplam 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılmıştı. 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan ve cezası ertelenen oyuncu Ahmet Kural hakkındaki karar, İstinaf Mahkemesi tarafından bozulmuş, dosya yeniden yerel mahkemeye gönderilmişti.

Şarkıcı Sıla ile Ahmet Kural arasındaki şiddet iddiasının gündeme geldiği ilk günlerde, Sıla'nın iddialardan sonra şarkı söylerken bir video görüntüsü ortaya çıkmıştı. Olaydan 18 saat sonra çekildiği öne sürülen görüntü, davanın delil dosyasına konulmuş ve görüntülerde şarkıcı Sıla'nın kolundaki ve yüzündeki darp izlerinin görülmediği konuşulmuştu. Görüntülerin yayınlaması ardından ünlü şarkıcı savcılığa başvurdu.

“Aleyhime delil yaratmak istediler”

Sabah'ta yer alan habere göre, Gençoğlu, Ahmet Kural ile yaşadığı hadiseden sonra şiddet nedeniyle üzüntüsünün devam ettiği sırada psikiyatristi Cem Mumcu'yla görüşme yaptığını, psikolojisinin düzelmesi için Mumcu'nun isteği üzerine şarkı söylediğini anlatan Sıla, “O sırada çekilen video basına sızdırıldı. Videonun bir kesimi kesilip çıkarılmak suretiyle haber yapıldı. Sanki ben şiddet görmemişim bu iddiaları uydurmuşum, vücudumda ve yüzümde herhangi bir darp cebir izi yokmuş. Sonrasında gülüp eğlenmişim gibi kamu oyunu yanıltıcı ve soruşturmanın seyrini benim aleyhime etkileyici bir haber yapıldı.

Bu haber ile ilgili görüntülerin Ahmet Kural ve avukatı tarafından servis edildiğini söylediler. Bu yayın sonrasında kamuoyunda bir kısım insanlar benim gerçekte şiddet görmediğim halde bu iddiayı ve delillerini uydurduğum gibi bir düşünceye kapıldılar. Ve üzerinde oynanan bu görüntüler aleyhime delil oldu” dedi.

Savcılık: Suç yok

Sıla'nın ihbarı üzerine Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın hakkında, 'Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçundan soruşturma başlatıldı. Savcılık, her ne kadar Sıla'nın psikiyatrisi tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüleri kırparak tahrif ederek veya tahrif edildiğini bilerek, bu görüntüleri basın organlarına verip yayınlanmasını sağladıkları ve sonrasında soruşturma dosyasına ibraz etmek suretiyle soruşturmayı Kural lehine etkilemeye çalıştığını iddia edilen avukat Sibel Aydın'ın suçu işlediğine dair yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle dosyanın kapatılmasını istedi.