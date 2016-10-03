Sıla, Davut Güloğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin katılımıyla Yenikapı’da düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingi için "Yenikapı'daki şova katılmayacağım" diyen şarkıcı Sıla Gençoğlu, kendisine "S... olsun gitsin" diyerek hakaret eden Davut Güloğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Özel bir televizyon kanalında yayınlanan programda kendisi hakkında hakaret ettiği belirten Sıla Gençoğlu, Güloğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Bugün öğleden sonra avukatıyla birlikte savcılığa gelen Sıla, "şikayetçi" sıfatıyla ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.