Sıla, "Ahmet Kural'la barışacak mısınız?" sorusunu yanıtladı: Tabii ki hayır

Ahmet Kural'dan ayrılan şarkıcı Sıla'dan beklenen açıklama geldi.



Duymayan Kalmasın programının haberine göre, alışverişte görüntülenen 37 yaşındaki şarkıcı, yurtdışı tatiline çıkacağını söyledi. Ünlü şarkıcı, magazin muhabirlerinin, "Ahmet Kural ile tekrar barışır mısınız?" sorusuna "Hayır" cevabını verdi.



Sıla, bu yanıtıyla Ahmet Kural ile barışma ihtimalinin olmadığını ifade etti.

İkilinin ayrılığının ardından, Sıla’nın işadamı Okan Can Yantır’la yemekte baş başa buluştuğu fotoğraf sosyal medyaya düşmüştü. Ayrılığa, Kural’ın bu buluşmayı kıskanmasının neden olduğu ileri sürülürken ünlü şarkıcının menajeri, "Öyle bir şey yok. Kendisi Sıla Hanım'ın arkadaşıdır. Aynı zamanda fikir alışverişinde bulunduğumuz değerli bir işadamıdır" demişti.