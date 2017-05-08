"Sıla Abalay’ın öldürüldüğü operasyonda asıl hedef başka birisiydi"

Doğan Haber Ajansı (DHA) emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin geçtiğimiz cumartesi günü Küçükçekmece'de 5 adreste düzenlediği ve Sıla Abalay'ın öldürüldüğü operasyonda asıl hedefin TİKKO üyesi olduğu öne sürülen ve 25 yıldır aranan Rauf E. olduğunu iddia etti.

DHA’dan Çağatay Kenarlı’nın haberi özetle şöyle:

Emniyet yetkililerinden olaya ilişkin edinilen bilgiye göre, TEM Özel Tim ekipleri, terör örgütü TİKKO bağlantılı bir örgütten kaydı bulunan Rauf E. ve beraberindekiler yakalamak için Küçükçekmece'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyon yapılan bir evlerden birinde polisle çatışmaya girdiği öne sürülen 18 yaşındaki Sıla Abalay öldürüldü. Polis aynı evde bulunan TİKKO bağlantılı bir örgütten kaydı bulunan Mehmet K. ve babası Ahmet K.'yı gözaltına aldı. Ekipler, Abalay'ın evde bulunmasının tesadüf olabilceğini belirtti.

​Ne olmuştu?

6 Mayıs’ta İstanbul Küçükçekmece'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyon sırasında, 18 yaşındaki Sıla Abalay öldürüldü. Abalay'ın polisle çatışmaya girdiği iddia edildi.

7 Mayıs’ta Sıla Abalay'ın cenazesi, memleketi Ardahan'da toprağa verildi. Sıla Abalay'nın toprağa verilmesinden sonra mezarlığa gelen bir grup, Abalay'ın mezarına kırmızı karanfiller bırakmak istedi. Köylülerin, "Siz kimsiniz?" diyerek tepki götermesi üzerine olaya müdahale eden polis, 5 kişiyi gözaltına aldı.