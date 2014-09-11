Sikorsky pilotları köye inip, adres sordu

ABD ordusuna ait 6 helikopter, adres sormak üzere Polonya'nın kuzeyindeki bir tarlaya iniş yaptı. Tatbikattan dönerken yönlerini kaybeden helikopterlerin, tarlaya inmesi, sınırdaki gerilimden ötürü tetikte olan bölge halkını da korkuttu.

Görgü tanıklarına göre, dün öğle saatlerinde, beş Sikorsky UH-60 Black Hawk (kara şahin) tipi ve bir de Boeing Co. Chinook tipi helikopter, Varşova'nın 220 km kuzeyindeki Gruta köyüne indi. Köyün idarecisi Halina Kowalkowska, bölge halkının helikopterleri görünce ilk başta korktuğunu anlattı.

"Şu sıralar en önemli şeyin güvenlik" olduğunu söyleyen Kowalkowska, "Neyse ki iniş yapan Amerikalılardı" diye konuştu.

NATO, Ukrayna'daki kriz durumundan ötürü Rusya'nın kapı komşusu Polonya ve Baltık ülkelerindeki tatbikatlarını artırdı.

'Nereye indiklerini sordular'

Gruta köyünde yaşayan Waldemar Krukowski, Polonya kanalı TVN24'e durumu, "Amerikalılar gelip nereye indiklerini sordu. İniş yaptıkları köyün adını bilmek istediler" diye anlattı.

Kowalkowska, köy halkının, Gruta hakkında İngilizce yazılmış birkaç broşür getirerek, askerlere verdiğini söyledi.

Galler'de geçtiğimiz hafta yapılan NATO zirvesinde, doğu Avrupa'ya daha fazla askeri birliğin gönderilmesi ve acil müdahale gücü oluşturulmasına karar verilmişti.