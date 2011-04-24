-SIKORSKY HELİKOPTERİN ÜRETİMİNDE YERLİ SANAYİ KATKISI ANKARA (A.A)- 24.04.2011 - Alp Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Alpata, Genel Maksat Helikopter Projesi ihalesinde sözleşme görüşmelerine başlanmasına karar verilen ABD'li havacılık ve savunma sanayi şirketi Sikorsky'nin Blackhawk helikopterinin, transmisyon sistemi, motor, yazılım, avionik ve optik sistemler, uçuş kumanda sistemi, iniş takımları gibi bir çok kritik unsurun yerli sanayi tarafından sağlanacağını söyledi. Blackhawk helikopterlerinin parçalarının üretilmesi için Sikorsky ile ortaklığı bulunan Alp Havacılık Başkanı Tuncer Alpata, Sikorsky ihalesi konusunda değerlendirmede bulundu. İhale kararıyla ilgili olarak ''Türk Endüstrisine çok önemli kazanımlar sağlayacak bir karar oldu'' tespitinde bulunan Alpata şöyle konuştu: ''Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Orman Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucu dünyanın en iyi orta sınıf genel maksat helikopteri olan ve Silahlı Kuvvvetlerimiz tarafından uzun yıllardır başarıyla kullanılan Blackhawk neredeyse tamamen millileştirildi. Kaynak etkin bir model oluşturuldu. Transmisyon sistemi, motor, yazılım, avionik ve optik sistemler, uçuş kumanda sistemi,iniş takımları gibi bir çok kritik unsur yerli sanayi tarafından sağlanacak. Ayrıca kalıcı bir ihracat pazarı da oluşturuldu. Alp Havacılık olarak dişli, dişli kutuları, rotor sistemi, uçuş kumanda sistemi ve iniş takımları gibi bir çok bileşene kaynaklık edeceğiz. Bunların önemli bir bölümü hem Türkiye için bir ilk, hem de ilk kez ABD dışına çıkmasına izin verilen teknolojiler. Alp Havacılık adına Savunma Sanayi İcra Komitemizin aldığı kararı sevinçle karşılıyoruz. Türk Sanayisinin diğer üyelerinin de aynı duyguları paylaştığına inanıyorum, bilhassa TUSAŞ, Aselsan, TEI, Havelsan gibi firmaların çok büyük kazanımları söz konusu. Bu kazanımlar Türk Silahlı Kuvvetlerinin lojistik/yedek parça ihtiyaçları açısından da büyük bir güvence sağlayacak. Bakım, onarım, modernizasyon, test açılarından da Türkiye bir mükemmeliyet merkezi haline geliyor. Bir sonraki hedef olan özgün helikopter projesine şimdi daha büyük inanç ve güvenle bakıyoruz.'' -ALP HAVACILIK Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın, Savunma Sanayi 25 Çalışması kapsamında Türkiye'nin önde gelen 25 savunma sanayi kuruluşu içinde 2009 yılı verilerine göre Üretimden satışlar kategorisinde, havacılık ve uzay sanayi alanında faaliyet gösteren Alp Havacılık, Savunma ve Havacılık Sektörü Şirketleri arasında 11. Sıra yer aldı. Elektronik, Mühimmat, Deniz ve Kara araçları gibi tüm alt sektörlerde Savunma Sanayi'nin tüm şirketlerinin sıralandığı bu listeye, Alp Havacılık, TAI ve TEI 'nin ardından üçüncü büyük Havacılık şirketi olarak girdi. 2009 yılı Türkiye Havacılık ihracatının yüzde 21'ini gerçekleştiren Alp Havacılık, net ihracat sıralamasında da ön sıralarda yer aldı. ALP ile Sikorsky arasında, IDEF sırasında Nisan 2009'da bir mutabakat anlaşması imzalanmıştı. Bu anlaşma ile Sikorsky'nin Türk Genel Maksat Helikopter Programını kazanması durumunda, ilk olarak ABD dışındaki bir tesiste, ALP'in - kalifiye bir Uluslararası Blackhawk helikopter dişli-kutusu tedarikçisi olarak konumlanması süreci başladı. Genel Maksat Helikopter projesi Alp Havacılık'a ve diğer alt yüklenicilere, önemli bir ek iş ile istihdam imkanı yaratacak. Alp Havacılık' ın üreteceği yedek parça niteliğindeki yüzlerce komponent ve alt sistemin başta Kara Kuvvetleri olmak üzere Black Hawk kullanıcılarına doğrudan tesliminin sağlanması ile Türkiye'nin ulusal lojistik yeteneklerinde ciddi bir sıçramanın sağlanacağı kaydedildi. Genel Maksat Helikopter Projesi ihalesinde sözleşme görüşmelerine başlanmasına karar verilen ABD'li havacılık ve savunma sanayi şirketi Sikorsky, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için yeni nesil Genel Maksat helikopteri (T-70 blackhawk) üretecek. Türk Silahlı Kuvvetleri, halihazırda Blackhawk helikopteri konusunda büyük bir deneyime sahip bulunuyor. Türkiye, Sikorsky'nin önemli S-70 serisi kullanıcıları arasında yer alıyor ve Türk Kara Kuvvetleri, Türk Deniz Kuvvetleri ve Jandarma bünyesinde S-70/S-70B helikopteri kullanılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde de S-70 bulunuyor.