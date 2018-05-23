"Sıkıntıların olduğunu biliyoruz; Fenerbahçe'yi bırak Galatasaray'a gel!"

Sezonun sona ermesinin ardından tüm takımlar yeni sezon için transfer çalışmalarına başlarken, Galatasaray'da pek fazla gündeme yansımayan bir gelişmenin olduğu bildirildi. Galatasaray'ın golcüsü Gomis, yakın arkadaşı olan Valbuena'ya Galatasaray'ın kapılarının kendisine açık olduğu mesajını iletti.

Ağzındaki baklayı çıkardı

Fanatik'te yer alan habere göre; Atletico Madrid ile Marsilya arasındaki UEFA Avrupa Ligi finalini İstanbul'da yan yana izleyen Gomis ile Valbuena arasındaki konuşmada Gomis'in, ağzındaki baklayı çıkardığı ve Terim'in mesajını ilettiği öğrenildi.

"Fatih hoca seni beğeniyor"

Gomis'in Valbuena'ya "Bazı sıkıntılarının olduğunu biliyoruz. Eğer Fenerbahçe'den kendin ayrılırsan Fatih Terim'in seni çok beğendiğini sana sıcak baktığını söylemek isterim" dedi.

Valbuena renk vermedi!

Valbuena'nın ise Gomis'in bu sözlerine karşı fazla renk vermediği ve gülümsemekle yetindiği belirtildi. Valbuena'nın, Kocaman'ın takımda kalması durumunda Fenerbahçe'den ayrılımak istediği de iddia ediliyor.