Sıkıntı devam ediyor; 405 adet yazılı soru önergesinden sadece 20 tanesine yanıt verildi

Muhalefetin, TBMM Başkanlığı’na 10 Temmuz- 24 Temmuz 2018 arasında sunduğu, Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve bakanlara yönelttiği 405 adet yazılı soru önergesinden şu ana kadar 20 tanesine yanıt gönderildi. Meclis’in web sitesinde yer alan bilgilere göre, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Cahit Turhan, bakanlığına yöneltilen soruların önemli bölümüne yanıt vererek adı öne çıkan isim oldu. TBMM’nin yazılı soru önergelerine ilişkin web sayfasında, 25 Temmuz 2018 tarihinden itibaren verilen önergelerin henüz işlenmediği de dikkati çekti. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 46 yazılı soru önergesinden sadece 26 tanesinin siteye girmediğine dikkat çekmişti.

Anayasa’nın 98. Ve TBMM İç Tüzüğü’nün 96. Maddeleri, yazılı soru önergelerinin en geç 15 gün içerisinde cevaplanması gerektiğine işaret ediyor.

Tanal: Soru önergesi cevaplamamak Meclis’i yani milleti pasifize eder

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, milletvekillerinin Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Bakanlar üzerindeki denetim mekanizması olan soru önergelerinin, geç cevaplanması ya da cevaplanmamasıyla, milletvekilleri üzerinden halkın siyasi anlamda pasif hale getirilmeye çalışıldığını söyledi. Meclis’in denetim yollarının etkisiz hale getirilmeye çalışıldığına dikkat çeken Tanal, muhalif parti milletvekillerinin Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Bakanları denetleme yolu olan soru önergelerinin süresinde veya hiç cevaplanmadığını belirterek şunları söyledi:

“Anayasal düzene katkı sağlamak ve toplumsal yaşamı daha huzurlu kılmak amacıyla verdiğim Kanun Teklifleri ve Araştırma Önergeleri ile Meclis’te denetim yolunu en çok kullanan milletvekiliyim. Soru önergesi vermek bir milletvekilinin görevidir ve Meclis’i denetim yoludur. Soru önergesi cevaplamamak milletvekilini pasifize etmez.

Bizler milletin temsilcileriyiz. Dolaylı yolla Meclis’i yani milleti pasifize eder. Buna Hiçbir Bakanın ve Cumhurbaşkanı Yardımcısının hakkı yoktur. Soru önergesini geç cevaplamak veya hiç cevaplamamak görevini yapmamak ve görevi kötüye kullanmaktır. Anayasa’nın 98. Ve TBMM İç Tüzüğü’nün 96. Maddeleri gereği yazılı soru önergelerinin en geç 15 gün içerisinde cevaplanması gerektiği açıkça belirtilmektedir. Milletvekilinin sorularından bir diğer adıyla denetiminden kaçmak, bozuk düzenin kanıtıdır.”

Tanal, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a soru önergelerinin neden cevaplanmadığına ilişkin şu soruları sordu:

1) Anayasa’da soru önergelerinin 15 gün içinde cevaplanacağına dair açık hüküm bulunmasına rağmen, işleme alınan soru önergelerinin geç cevaplanması veya cevaplanmamasının nedeni nedir?

2) 27. Dönemde kaç tane soru önergesi verilmiş ve kaç tanesi cevaplanmıştır?

3) Söz konusu soru önergelerini Anayasa’da belirtilen süreler geçtikten sonra cevaplayanlar hakkında Türk Ceza Kanunu madde 257’de belirtilen Görevi Kötüye Kullanma suçundan dolayı şikayetçi olunacak mıdır?

4) Parlamentonun denetim yollarından olan yazılı soru önergeleri geç cevaplandırılacak veya cevaplandırılmayarak parlamentonun denetlenmesine neden izin verilmemektedir?

5) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak soru önergelerinin Anayasa ve İçtüzükte belirtilen süreler içinde yanıtlanması için herhangi bir çalışmanız var mıdır?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında aynı konuya dikkat çekerek, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların, anayasa ve içtüzükte belirtilen süre içinde soru önergelerine yanıt vermelerini sağlaması, süresi içinde yanıt vermeyenlerin uyarılmasını istemişti. Özel, yazılı soru önergelerinin süresi içinde yanıtlanmadığı gerekçesiyle TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a bir yazı göndererek, TBMM'nin bilgi edinme ve denetim yollarının, anayasanın 98. maddesinde belirtildiğini, bu yollardan en çok kullanılanının yazılı soru önergesi olduğunu anımsatan Özel, bu maddenin ayrıca cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlarca yazılı soru önergelerinin 15 gün içinde cevaplanması gerektiğini hüküm altına aldığını belirtmişti.