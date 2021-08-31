"Sıkı kapanma önlemi işe yarıyor"; Yeni Zelanda'da Covid-19 vakaları düşmeye başladı

Yeni bir Koronavirüs vakası tespit edildiği anda sıkı bir kapanma önlemi uygulanan Yeni Zelanda’da bir süre artan Covid-19 vakaları düşüşe geçti. Salı günü 49 yeni vaka tespit edildi.

The Guardian’da yer alna habere göre, Yeni Zelanda’da pazar günü 83 olarak tespit edilen Covid-19 vakaları bugün 49’a düştü.

Yetkililer, sıkı kapanma önleminin işe yaradığına ilişkin bulguları görmeye başladıklarını söyledi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, vatandaşlardan bir süre daha beklemelerini istedi.

Yeni Zelanda, bir vakanın tespit edildiği 17 Ağustos’tan bu yana sıkı bir karantina altında. Ülkede o günden bu yana 612 Covid-19 vakası görüldü.

Yetkililer, hala sınırların kapalı ülkeye virüsün nasıl girdiğini araştırıyor.