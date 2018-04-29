Sıkı güvenlik önlemleri alınan HDP Kongresine yoğun katılım

HDP 3. Olağan kongresi "Umutla, cesaretle, kararlılık" temasıyla Ankara Arena'da başladı. Ankara Arena Spor Salonu'na sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun bir insan trafiği var.

Türkiye'nin değişik illerinden Ankara'ya gelen delege ve partililer salona sığmadı.

Katılımcılar salon çevresinde polisin denetlediği en az beş arama noktasından geçti, telefon ve cüzdan hariç hiçbir şeyin girişine izin verilmedi.

Kongrede Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Birleşik Sol Grubu gibi uluslarası katılımcılar yer alıyor.

Ayrıca İspanya'dan Lübnan'a sol ve yeşil partilerin temsilcileri de kongreye temsilci gönderdi. .

Kongreye 173 gazetecinin akreditasyon yaptığı ve farklı kentlerden 500'ün üzerinde otobüsün Ankara'ya geldiği belirtiliyor.

Salonun duvarlarına asılan "çocuk istismarını bitirmeye kararlıyız", "Kadın cinayetlerine, kadın şiddetine son", "İş cinayetlerine son", İnançlara özgürlük, Alevilere eşitlik" gibi pankartlar da dikkat çekiyor.

Tertip komitesinden uyarı gelse de salondakiler "Biji Berxwrdana Efrînê-Yaşasın Afrin direnişi" sloganı attı.

Divana seçilen Meral Danış Beştaş kongreye Kürtçe, Sırrı Süreya Türkçe, Feleknas Uca ise Almanca hitap etti.

Ayrıca kongrenin ilk saatlerinde bazı delegelerin Demirtaş'ın yeniden eş başkan olması için imza topladığı belirtiliyor.

Kongre açılışında konuşan HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder kongreye katılımın 32 bin olduğunu açıkladı:

"Bu halk ne zaman ihtiyaç olsa özgürlük ve barış mücadelesi için seferber olmuştur. Her türlü engellemeye rağmen, an itibariyle salonda ve dışarda yer alan yoldaşlarımızın, misafirlerimizin sayısı 32 bine ulaşmıştır."

"Bu iradenin gücünü kırmak için haksız, hukuksuz, zalimce zindanda tutulan başta eş genel başkanlarımız Sayın Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'a, milletvekillerimizi ve belediye başkanlarımızı saygıyla selamlıyoruz."

HDP'nin Adana yöneticilerinden olduğunu söyleyen Remzi Cerf, 28 otobüsle yola çıktıklarını ama üç otobüsün arama noktasında geri çevrildiğini anlattı.

Cerf, "Çok yorulduk, çok bekletildik ama değdi. Bu kongre varolma mücadelemiz için çok önemli" dedi.

İstanbul'da yaşayan Kamile Özdemir ise kongrenin barış için bir umut olmasını diledi ve "Savaşlarda kardeşi kardeşe kırdırıyorlar, fakir fukaranın çocuğu ölüyor. Savaşlar olmasın diye burdayım" dedi.

HEP'in kurucu üyelerinden Bahattin Özen ise salona giremeyen katılımcılardan biri. Özen, İzmir'den 33 otobüs ve 70 arabayla geldiklerini söyledi:

"Kongre alabildiğine coşkulu. Engellemelere rağmen buradaki kitle, salonu dolduramayacaklar diyenlere gereken cevabı vermiştir. Hani kongremiz kimseler gelmiyordu?"

Özen eş genel başkan adayları ile ilgili ise "Partimizin Türkiye halkının umudu olduğu bu dönemde eş başkanlık bizim için bir nöbet değişimidir. Bizden hangi arkadaşımız başkan olsa da farketmiyor. Çünkü her birimiz bu halkın birer neferiyiz, nerde görev verirlerse layıkıyla yerine getirmeye çalışırız" diyor.

Kongrede kısa süre önce çeşitli illerde parti yöneticilerine ve üyelerine yönelik gerçekleşen gözaltı ve tutuklamalara karşı tepki hissediliyor.

Konuşmasına kadınları ve işçileri selamlayarak başlayan HDP Eş Genel başkanı Serpil Kemalbay, Türkiye'nin bu anlamda bir yol ayrımında olduğunu söyledi:

"3. büyük kongremiz çok stratejik bir dönemde gerçekleşiyor ve sizler bu tarihsel anın önemini tam olarak kavramış şekilde bu salonu içeride ve dışarda doldurdunuz. Baskılar ve engellerle karşılaşarak geldiniz."

"Faşizm varsa karşısında demokrasi mücadelesi de vardır. HDP dışında yeni bir şey söyleyen kimse yok. Bu ülkenin umudu yok ama bizler halklarımızın umuduyuz. Sarayın yıkıcı gücüne karşı demokrasinin yapıcı güçlerini inşa edeceğiz."

"7 haziranda o kadar büyük bir buluşma gerçekleştirdik ki egemenler kendi siyasi yok oluşlarını gördüler. Fakat Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ başta olmak üzere bütün partililerimiz zindanları birer mücadele alanına çevirdi."

Kemalbay'ın konuşmasının ardından Sırrı Süreyya Önder, tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın mesajını okudu:

"Halen sizlere karşı mahçup ve borçlu hissediyorum. Tam anlamıyla özgürlük ve demokrasi gelene kadar halkımıza karşı borç ödenmiş sayılmaz. Henüz onurlu bir barışı armağan edememiş olmamızın mahcubiyetini yaşıyoruz. Bu kongrede eş başkanlığı başka arkadaşlara devrediyorum. Ve sizlere her yerde elimden geleni yapmaya söz veriyorum."

Kongre, tutuklu bulunan diğer parti yöneticilerinin hapishaneden gönderdikleri mesajların okunmasıyla devam ediyor.