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Şikeye Spor Toto darbesi

Futbolda şike iddialarıyla ilgili süreçte Spor Toto Teşkilatı'ndan da önemli bir karar geldi.

28 Temmuz 2011 03:00

T24 - Futbolda şike iddialarıyla ilgili süreçte Spor Toto Teşkilatı'ndan da önemli bir karar geldi. Spor-Toto, şike yapıldığı yargı kararıyla kesinleşmesi halinde, ilgili maçlarda futbol kulüplerine ödenen payın yasal faiziyle geri alınmasına karar verdi.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı İsim Hakları Yönetmeliğinde iki önemli değişikliğe gitti. Sekizinci maddede yapılan değişikliğe göre, şike yapan ve teşvik primi verdiği saptanan takımlara ilgili maçlarda verilen isim hakkı parası yasal faiziyle geri alınacak. Bu takımlar teşkilat başkanlığının belirleyeceği süre boyunca bahis programlarında yer almayacak.

Önceki maddede sadece şike yapan takıma verilen isim hakkı faiziyle geri alınıyordu. Ancak teşvik veren takımlarla ilgili bir hüküm yoktu.

Öte yandan yenilenen maddede yöneticiler de işin içine girdi. Buna göre, yöneticilerin 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun 11'inci maddesine aykırı eylemlerine ilişkin ceza almaları veya kulübün federasyon tarafından disiplin mevzuatı kapsamında cezalandırılması durumunda kulüpler bahis programından da çıkarılacak.



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