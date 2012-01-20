-Şikeye puan silme önerisi İSTANBUL (A.A) - 20.01.2012 - Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı ve Medical Park Antalyaspor Kulübü Başkanı Hasan Akıncıoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği üyelerini katıldığı toplantıda, Federasyon Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın 26 Ocak'ta yapılacak Genel Kurul'da, müsabakanın sonucunu etkilemeye dönük fiillerle ilgili olarak fiilin ağırlığına göre minimum 12 puandan başlamak üzere puan silme cezası uygulanmasına, eylemlere karışanlara para cezası verilmesine ve suça işlemiş olan kulüplerin UEFA müsabakalarına katılmamalarıyla ilgili önerge vereceğini kendilerine bildirdiğini söyledi. İstinye'deki toplantının ardından Hasan Akıncıoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: ''Sayın Federasyon Başkanımız, UEFA yetkilileriyle yaptığı görüşmeler neticesinde, müsabakanın sonucunu etkilemeye yönelik yapılan fiillerle ilgili olarak minimum, fiilin ağırlığına göre, 12 puandan başlamak üzere, puan silinmesine, ayrıca bu eylemlere karışanların para cezası ile cezalandırılmasına, diğer taraftan suç unsurunu işlemiş olan kulüplerin UEFA müsabakalarına katılmamalarıyla ilgili 26 Ocak'ta yapılacak Genel Kurul'da bir önerge verileceğini belirtti. UEFA yetkililerinin, bu kararların alınarak içerisinde bulunulan durumdan çıkılması konusuna, olumlu baktığı izleniminin edinildiği söylendi. Dolayısıyla bu yönde uygulama yapılacak. Federasyon Başkanımız gerekli görürse, bu konuyla ilgili detaylı açıklamalar yapacaktır.'' Akıncıoğlu, eylemleri işlediği belirlenen kulüplerin, kupa ve lig şampiyonlukları almış olmaları halinde kupalarının geriye alınacağını söyledi. TFF'nin ilgili kurullarının önerge konusunda çalışmalarına devam edeceğini ifade eden Akıncıoğlu, Türk futbolunun içinde bulunduğu sıkıntılı ortamdan çıkması için gerekli kararların alınacağını ifade etti. -Cezalar play-off öncesi...- Bir basın mensubunun ''Küme düşme cezası olmayacak mı?'' şeklindeki sorusunu Akıncıoğlu, ''Federasyon başkanımızın açıkladığı durum bu'' şeklinde cevapladı. Akıncıoğlu, puan silme ve para cezalarının bu yıl yapılacak play-off karşılaşmaları öncesinde uygulanacağını belirtti. Akıncıoğlu, kulüplerin suçlarının ağırlıklarına göre gelecek yıllarda, Avrupa kupalarına katılmamalarının söz konusu olacağını da ifade etti. ''Karar bir kereye mahsus mu uygulanacak, yoksa şike yapan kulüpler bundan sonra küme düşme cezası almayacak mı?'' şeklindeki soruyu ise Akıncıoğlu, ''Şu an yapılacak uygulama bu. 58. maddenin değişikliğini yapmadan federasyon bu uygulamaları yapacak'' diye yanıtladı. Karara kulüplerin tepkilerinin sorulması üzerine ise Akıncıoğlu, ''Sayın başkan, Türk futbolunun selameti açısından federasyonun bu kararı aldığını açıkladı. Federasyonun yetkisinde olan bir husus. Daha detaylı açıklamaları federasyon başkanının yapacağına inanıyorum'' dedi. Akıncıoğlu, toplantıda Federasyon Başkanı Aydınlar'ın önergenin geçmemesi halinde, 58. maddenin uygulanmayacağını söylediğini de aktardı. Bir gazetecinin, Aydınlar'ın, ''Ben olduğum sürece 58. madde değişmez' şeklindeki açıklamasını hatırlatması üzerine Akıncıoğlu, ''Bu safhada 58. maddenin değişmesi söz konusu değil. Tüm bu olumsuzluklar ve mahkeme süreci bittikten sonra değişmesi söz konusu olacaktır'' şeklinde yanıtladı.