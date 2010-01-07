'Şikeye ceza getireceğiz'

T24 - Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Özak NTV’ye yaptığı açıklamada Adalet Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü ve şike ile ilgili cezaların hapisle cezalandırılması için bazı kararların çıkarılacağını açıkladı.



Şike skandalının ortaya çıkmasından önce de bazı çalışmalarının olduğunu söyleyen Özak “Sporda şiddet ve düzensizliği önlemeyle ilgili yasa 5 yıldır uygulanıyor. İlgili taraflarla, federasyonumuzla, kulüplerimizle konuştuk ve bir yere kadar geldik. Fakat şunu gördük şike ve teşvikle ilgili futbol federasyonu disiplin talimatında müsabaka sonucunun etkilemesi ile ilgili 55. maddede cezai müeyyide uygulanması ön görülüyor, idari soruşturma yapılabiliyor.





Müsabakadan men, küme düşürülme, puan silinme ve para cezası verilebiliyor. Futbol Federasyonu bu tespiti yaptıktan sonra suç duyurusunda bulunduğu zaman karşımıza şu çıktı; Türk Ceza Kanunu’nda şike ve teşvikle ilgili ceza müeyyidesinin olmadığını gördük. Bunu mutlaka getirmemiz gerekir. 17 A ve 17 B maddelerinde şikeyi ve teşviki yeniden tarif ettik sonra da bu maddlerle ilgili düzenlenen suçlarla ilgili Adalet Bakanlığı ile toplantıda bunlara verilecek hapis cezaları sonuçlanacak ve meclisten geçireceğiiz.” diye konuştu.



Spor mahkemesi’nin de kurulacağını açıklayan Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Özak, “Spor mahkemesi kurulması da gündemimizde. O konuyu Adalet Bakanlığı ile görüşüyoruz. Bir maç esnasında şiddet ve düzensizlikle ilgili bir olay olmuşsa ve hemen tespit edilmişse salonlar ve stadlardaki gözetim odalarına alıp hemen işlem yapılacak. Burada hemen kararı vereceğiz, bu suçu işleyen eylemcilerin müsabakadan men ve diğer cezaların alınması sağlanacak.” dedi.