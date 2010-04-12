Şikeye ağır cezalar geliyor

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Özak, 2011 Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları ile ilgili inceleme ve toplantılara katılmak için Erzurum'a geldi. Erzurum Valisi Sebahattin Öztürk'ü makamında ziyaret eden Özak, burada gazetecilere gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.



Bakan Özak, bir gazetecinin son günlerde gündemde olan futbolda şike iddialarıyla ilgili olarak ise "Konunun bir hukuki bir de ahlaki boyutu var. Zaten ahlaki olarak bunu kabul etmemiz mümkün değil" diye konuştu.



Hukuki olarak da Türkiye'de bir eksiklik bulunduğunu dile getiren Özak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bir federasyonumuz şike tespiti yapsa futbol, basketbol voleybol gibi. Komisyon kursa, şikeyi tespit etse idari ceza verebiliyordu. Yani müsabakadan men, küme düşürme gibi. Gidiyordu mahkemeye. Mahkemede şikeyle, teşvikle ilgili bir yasa maddesi yok. Ayın 19'unda Bakanlar Kurulu'na bilgi sunacağım. Ondan sonra komisyonlara. Şike ve teşviğe 5 ile 15 yıllık bir ceza istiyoruz. Onun dışında şiddet ve düzensizlikle ilgili bizim yasamızdaki eksikleri düzeltiyoruz. Bir takım iyileştirmeler yapıyoruz. Bunu hep beraber göreceğiz.



Futbol Federasyonunun Ağustos 2009'dan beri takip ettiği bazı maçlar vardı. Onla ilgili savcılığa gidilmişti. Aynı dönemlerde, belki de daha evvel. Bizim İddaa, toto genel müdürlüğümüzün manipülasyonlarla ilgili tespitleri olmuştu. Biz ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunmuştuk. Bu çalışmalarımızı yaparken, Bochum'dan bir haber geldi. Dünyanın 9 ülkesindeki şike ve manipülasyonlarla ilgili dosya var diye. Oraya ilgili arkadaşlar gittiler ve bize ait olan dosyalar alındı. Sarıyer Savcılığına gelindi. Tercüme edildi ve sonra da düğmeye basıldı. Bir mahkeme sonuçlanmamıştır. Mahkeme sonuçlana kadar bekleyeceğiz. Ama suçu kim işlemişse cezasını çeksin. Bu işin eğitim ve ahlaki boyutunu da düşünmek lazım. Siz yasayla ceza veriyorsunuz. Ama dünyanın her tarafında şike, şiddet oluyor. Bunu asgariye indirmek lazım. Konuşurken düşünmeli, düşünmeden konuşmamalıyız."