'Şike'den tutuklananların sayısı 15'e yükseldi

T24 - Şike ve bahsi soruşturması kapsamında bugün (26 Mart 2010) savcılık sorgusu ardından mahkemeye sevk edilenlerden sorgusu süren 2 kişinin de tutuklanmasının ardından 2 günde gerçekleştirilen toplam tutuklama sayısı 15'e yükseldi. Öğlen saatlerin, savcılık sorguları ardından mahkemeye sevk edilip tutuklananlar arasında Fatih Akyel'in eski menajeri Metin Korkmak ve Murat Cici de bulunuyordu.



Akşam saatlerinde Sarıyer Savcılığı'ndaki sorguları ardından mahkemeye sevk edilen 7 kişi tutuklandı. Bu tutuklamalarla birlikte şike ve bahis soruşturması kapsamında toplam tutuklu sayısı 15'e yükseldi.



Sarıyer Adliyesi'nde, savcılık sorgularının ardından Nöbetçi 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen Faik Demir, Fethiyesporlu Ramazan Taşkara, Gümüşhanesporlu İskender Aycan, Tepeciksporlu Ferdi Tatlı ve Çatalcasporlu Mustafa Bedir tutuklandı. Nöbetçi 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen Savaş Polat ile Ali Kemal Genç saat 22:30 sularında tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Tutuklananlar arasında Fatih Akyel'in eski menajeri de var



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen şike soruşturması kapsamında emniyette sorguları tamamlanan 8 şüpheli sabah saatlerinde Sarıyer Adliyesi'ne sevk edilmişti.



Sarıyer Adliyesi'ne getirilen sekiz kişiden dördü tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildikten sonra Fatih Akyel'in eski menajeri Metin Korkmaz ile Murat Cici tutuklanmıştı.



Futbolda şike iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 4 kişi Metris Cezaevine gönderildi.Sarıyer Adliyesinde çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan menajer Metin Korkmaz, eski futbolcu Muttalip Kandemir, Murat Cicim ve Eser Şen, Mali Şube Müdürlüğü'ne ait bir minibüsle Metris Cezaevine götürülmüştü.