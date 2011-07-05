'Şike'den gözaltına alınan 22 kişi adliyede

T24- Futboldaki şike soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden bir bölümü sağlık kontrolünden geçirildi. Cemil Turan, Emenike, Bülent Uygun, Tamer Yelkovan ve Korcan sağlık kontrolü için Haseki Hastanesi'ne getirildi. Milli futbolcu Mehmet Yıldız ile iddiaların odağındaki isim Olgun Peker'in de olduğu 22 kişi adliyeye gönderildi.











Aralarında Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu ve Eskişehirspor sportif direktörü Ümit Karan'ın da bulunduğu şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından tekrar Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Sabah saatlerinde de aralarında milli futbolcu Mehmet Yıldız ile şike iddialarının odağındaki isim Olgun Peker'in de olduğu 22 kişi adliyeye gönderildi.

Milli futbolcuya Emniyetten çıkarken arkadan kelepçe takıldığı görüldü. Mehmet Yıldız'ın sakallarının uzadığı ve yorgun olduğu da gözlendi

Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında futbolcu ve kulüp yöneticilerinin de bulunduğu 22 kişi adliyeye sevk edildi.

Aralarında futbolcu Mehmet Yıldız'ın da yer aldığı şüpheliler saat 09.00 sıralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden çıkarılarak Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Aralarında futbolcu Mehmet Yıldız'ın da yer aldığı şüpheliler saat 09.00 sıralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden çıkarılarak Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Alınan bilgiye göre, soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden bir kısmının buradaki işlemleri tamamlandı.

Futbolcu ve kulüp yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 22 kişi, Çevik Kuvvet otobüsüne bindirilerek, güvenlik önlemleri eşliğinde Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesine gönderildi.





Emenike sağlık kontrolü için hastanede





Şike soruşturması kapsamında Cemil Turan, Emenike, Bülent Uygun, Tamer Yelkovan ve Korcan sağlık kontrolü için Haseki Hastanesi'ne getirldi.





