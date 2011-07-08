'Şike'de tutuklu sayısı 25'e çıktı

T24 - Futbolda şike soruşturması kapsamında 25 kişi tutuklandı. Tutuklanan isimler arasında Bülent Uygun, Ümit Karan, Cemil Turan ve Şekip Mosturoğlu gibi Türk futbolunun önemli isimleri var.
Futbolda şike soruşturması kapsamında perşembe günü sabah saatlerinde adliyeye sevkedilen 11 kişiden 8'i serbest bırakıldı, 3 kişi ise mahkemeye sevkedildi
Şike soruşturmasında mahkemeye sevkedilen Selim Kımıl, Abdullah Karakuş ve Abdullah Eker tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilen isimlerdi.
Futbolda şike soruşturması kapsamında önceki gün sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanan 15 kişi arasında ise Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçeli Yönetici İlhan Ekşioğlu, Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz, Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ve eski futbolcu Cemil Turan da bulunuyordu.
Yapılan son soruşturmalarla birlikte Şike soruşturması kapsamında tutuklananların sayısı 25'e yükseldi.
Futbolda şike soruşturması kapsamında emniyette bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ise emniyette ifade vermek istemedi ve susma hakkını kullandı.
Geceyi emniyet müdürlüğünde geçirecek olan Yıldırım cuma sabahı 08.30'da adliyeye sevkedilecek.
Bu arada Aziz Yıldırım, avukatı aracılığıyla 3 ayrı kuruma ayrı ayrı şikayet dilekçesi sundu.
Aziz Yıldırım, HSYK'ya gönderdiği dilekçesinde futbolda şike soruşturması dosyasında hukuka aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle sorumluluğu bulunan bütün yargı mensuplarından şikayetçi olduğunu belirtti. Yıldırım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verilen dilekçede görevini kötüye kullananların ve gizliliği ihlal edenlerin cezalandırılmasını istedi. Yıldırım'ın avukatları, TBMM'ye gönderdiği dilekçede şike iddialarının TFF dahil ayrım yapılmaksızın tüm taraflarıyla incelenmesi için komisyon kurulmasını istedi.
Tutuklananlar
Şekip Mosturoğlu
İlhan Ekşioğlu
Mecnun Odyakmaz
Bülent Uygun
Ümit Karan
Korcan Çelikay
Cemil Turan
Ali Kıratlı
Bülent İşcen
Tamer Yelkovan
Sami Dinç
Yusuf Tarçınlı
Abdullah Başok
Ahmet Çelebi
Mehmet Yenice
Selim Kımıl
Abdullah Karakuş
Abdullah Eker
Serbest bırakılanlar
Yavuz Ağırgöl
Doğan Ercan
Mehmet Şen
Erdem Konyar
Cengiz Demirel
Dün serbest bırakılanlar
Sezer Öztürk
Emmanuel Emenike
Mahmut Boz
Tuğrul Çağrı Özer
Mustafa Efe