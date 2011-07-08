'Şike'de tutuklu sayısı 25'e çıktı

T24 - Futbolda şike soruşturması kapsamında 25 kişi tutuklandı. Tutuklanan isimler arasında Bülent Uygun, Ümit Karan, Cemil Turan ve Şekip Mosturoğlu gibi Türk futbolunun önemli isimleri var.



Futbolda şike soruşturması kapsamında perşembe günü sabah saatlerinde adliyeye sevkedilen 11 kişiden 8'i serbest bırakıldı, 3 kişi ise mahkemeye sevkedildi



Şike soruşturmasında mahkemeye sevkedilen Selim Kımıl, Abdullah Karakuş ve Abdullah Eker tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilen isimlerdi.



Futbolda şike soruşturması kapsamında önceki gün sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanan 15 kişi arasında ise Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçeli Yönetici İlhan Ekşioğlu, Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz, Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ve eski futbolcu Cemil Turan da bulunuyordu.



Yapılan son soruşturmalarla birlikte Şike soruşturması kapsamında tutuklananların sayısı 25'e yükseldi.



Futbolda şike soruşturması kapsamında emniyette bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ise emniyette ifade vermek istemedi ve susma hakkını kullandı.



Geceyi emniyet müdürlüğünde geçirecek olan Yıldırım cuma sabahı 08.30'da adliyeye sevkedilecek.



Bu arada Aziz Yıldırım, avukatı aracılığıyla 3 ayrı kuruma ayrı ayrı şikayet dilekçesi sundu.



Aziz Yıldırım, HSYK'ya gönderdiği dilekçesinde futbolda şike soruşturması dosyasında hukuka aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle sorumluluğu bulunan bütün yargı mensuplarından şikayetçi olduğunu belirtti. Yıldırım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verilen dilekçede görevini kötüye kullananların ve gizliliği ihlal edenlerin cezalandırılmasını istedi. Yıldırım'ın avukatları, TBMM'ye gönderdiği dilekçede şike iddialarının TFF dahil ayrım yapılmaksızın tüm taraflarıyla incelenmesi için komisyon kurulmasını istedi.





Tutuklananlar



Şekip Mosturoğlu

İlhan Ekşioğlu

Mecnun Odyakmaz

Bülent Uygun

Ümit Karan

Korcan Çelikay

Cemil Turan

Ali Kıratlı

Bülent İşcen

Tamer Yelkovan

Sami Dinç

Yusuf Tarçınlı

Abdullah Başok

Ahmet Çelebi

Mehmet Yenice

Selim Kımıl

Abdullah Karakuş

Abdullah Eker





Serbest bırakılanlar



Yavuz Ağırgöl

Doğan Ercan

Mehmet Şen

Erdem Konyar

Cengiz Demirel





Dün serbest bırakılanlar



Sezer Öztürk

Emmanuel Emenike

Mahmut Boz

Tuğrul Çağrı Özer

Mustafa Efe





