T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Şikede kumpas' iddianamesinden: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Gezi olaylarının provası yapıldı!

"Baransu 'Başkanı olsaydım o kupa Trabzonspor'un müzesindeydi' diyerek taraftarları kışkırttı"

06 Aralık 2016 11:20

'Şikede kumpas' iddianamesinde, 12 Mayıs 2012’deki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden sonra çıkan olaylarla 'FETÖ'nün "aşama aşama Gezi olayları hazırlığı" yaptığı görüşü savunuldu.

Sabah'tan Fatih Ulaş'ın haberi şöyle: 

İddianamede, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine kadar bir dizi olaylar planlayıp devreye soktuğu, 3 Temmuz 2011'de operasyona dönüştürülen şike kumpasının da örgütün ilk eylemlerinden olduğu belirtildi. FETÖ'nün hükümeti devirmek adına toplumda kaos oluşturabilecek argümanları sırasıyla devreye soktuğuna yer verilen iddianamede, şike kumpasının ardından, 7 Şubat 2012'de MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın KCK operasyonunda şüpheli olarak ifadeye çağrılması, daha sonra Gezi olayları, 17-25 Aralık darbe planları, Selam Tevhid soruşturması örgütün karanlık planları arasında gösterildi.

İddianamede, "FB-GS derbisinin ardından olaylar çıkarıldığı belirtilerek, aşama aşama Gezi olaylarının provasının yapıldığı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'çapulcu' tabirine Fetullah Gülen'in "Kim bilir sizin öyle diyeceğiniz insanlar bir gün o levsiyattan sıyrılacak, nice yerlerde ne türlü kahramanlıklara imza atacak..." konuşması delil olarak gösterildi. Şike soruşturmasını Organize Suçlar'ın yürütmesine rağmen İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in 'Dosyadan Başbakan'ın haberi vardı' algısı yaratarak Fenerbahçe taraftarına mesaj verdiği ve kaosa katkı sağladığına dikkat çekildi. Bunun yanında şüpheli Mehmet Baransu'nun bir röportajda, "Bu süreçte Trabzonspor yönetimi ve taraftarı üzerine düşeni yapmadı. Trabzonspor başkanı olsaydım o kupa şu anda Trabzonspor'un müzesindeydi" şeklindeki beyanıyla taraftarları kışkırtmaya çalıştığı dile getirildi.

ETİKETLER

FETÖşikede kumpasiddianamede12 Mayıs 2012FenerbahçeGalatasarayderbiGezi olayları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24