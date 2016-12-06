'Şikede kumpas' iddianamesinden: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Gezi olaylarının provası yapıldı!

'Şikede kumpas' iddianamesinde, 12 Mayıs 2012’deki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden sonra çıkan olaylarla 'FETÖ'nün "aşama aşama Gezi olayları hazırlığı" yaptığı görüşü savunuldu.

Sabah'tan Fatih Ulaş'ın haberi şöyle:

İddianamede, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine kadar bir dizi olaylar planlayıp devreye soktuğu, 3 Temmuz 2011'de operasyona dönüştürülen şike kumpasının da örgütün ilk eylemlerinden olduğu belirtildi. FETÖ'nün hükümeti devirmek adına toplumda kaos oluşturabilecek argümanları sırasıyla devreye soktuğuna yer verilen iddianamede, şike kumpasının ardından, 7 Şubat 2012'de MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın KCK operasyonunda şüpheli olarak ifadeye çağrılması, daha sonra Gezi olayları, 17-25 Aralık darbe planları, Selam Tevhid soruşturması örgütün karanlık planları arasında gösterildi.

İddianamede, "FB-GS derbisinin ardından olaylar çıkarıldığı belirtilerek, aşama aşama Gezi olaylarının provasının yapıldığı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'çapulcu' tabirine Fetullah Gülen'in "Kim bilir sizin öyle diyeceğiniz insanlar bir gün o levsiyattan sıyrılacak, nice yerlerde ne türlü kahramanlıklara imza atacak..." konuşması delil olarak gösterildi. Şike soruşturmasını Organize Suçlar'ın yürütmesine rağmen İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in 'Dosyadan Başbakan'ın haberi vardı' algısı yaratarak Fenerbahçe taraftarına mesaj verdiği ve kaosa katkı sağladığına dikkat çekildi. Bunun yanında şüpheli Mehmet Baransu'nun bir röportajda, "Bu süreçte Trabzonspor yönetimi ve taraftarı üzerine düşeni yapmadı. Trabzonspor başkanı olsaydım o kupa şu anda Trabzonspor'un müzesindeydi" şeklindeki beyanıyla taraftarları kışkırtmaya çalıştığı dile getirildi.