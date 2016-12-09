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'Şikede kumpas' iddianamesi kabul edildi

'Şikede kumpas'ın 1 numaralı şüphelisi Fethullah Gülen

09 Aralık 2016 17:52

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan şike davasında kumpas yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

1 numaralı şüphelinin Fetullah Gülen olduğu iddianamede, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yönetici Şekip Mosturoğlu, Beşiktaş'ın eski yöneticisi Serdal Adalı, Teknik direktörler Rıza Çalımbay, Yılmaz Vural ile futbolcular Emanuel Emenike ve Gökçek Vederson'un da yer aldığı 76 kişi de mağdur-müşteki olarak yer aldı.

İstanbul merkezli 28 ilde düzenlenen operasyonda, 32 kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fuzuli Aydoğdu'nun talimatı ile İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda mahkemeye sevk edilen 32 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 12'si hakkında adli kontrol kararı verildi. 8 şüpheli ise serbest bırakıldı.

İddianameye göre; Gülen, cemaate "Futbolda da yer alalım" diye talimat verdi. Gülen, bu talimatını iş adamı İhsan Kalkavan'a söyledi. Kalkavan da cemaatin önde gelenlerini topladı ve şike davası sürecine ilişkin planlama yapıldı. Planın, İstanbul Yenibosna'daki kapatılan Zaman gazetesi binasında yapıldığı iddia edildi. Bu toplantıya eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, Samanyolu Medya Grup Başkanı Hidayet Karaca, Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Şerif Ali Tekalan, ilahiyatçı Prof. Suat Yıldırım ve eski milletvekili İlhan İşbilenkatıldı. Toplantıda, "Aziz Yıldırım'ın cemaat tarafından sevilmediği ve askeri ihaleleri alan Ergenekoncu diye görüldüğü için şike soruşturmasına dahil edildiği" öne sürüldü.

 

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