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Şikede kumpas davasında 2 sanığa tahliye, 6 tutuklama

Şikede kumpas davasında 2 sanık için tahliye, 6 sanık için yakalama kararı çıktı

26 Mayıs 2017 21:59

‘FETÖ’nün 'futbolda şike' soruşturmasında 'kumpas' kurduğu iddiasıyla 15'i tutuklu 108 sanığın yargılandığı davada mahkeme, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar verirken, Bylock tespit edilen tutuksuz 6 sanık hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Mahkeme, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün davaya katılma talebini ise bir kez daha reddetti. 

 

10'uncu duruşma görüldü

 

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu spor camiasından birçok kişiye, "Futbolda şike soruşturması" adı altında "kumpas" kurduğu iddiasıyla, aralarında emniyet müdürlerinin de bulunduğu 14'ü tutuklu 108 sanığın yargılandığı davanın 10. celsesi görüldü. 

 

2 sanığa tahliye

 

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda yapılan duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Mustafa Tunç ile Seyfi Erdoğan'ın gelen Bylock raporunda yer almadıkları dikkate alınarak tahliyelerine karar verdi. Mahkeme tutuksuz 6 sanığın ise Bylock kullanıcısı olduklarının tespit edilmesi üzerine bu sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Tutuklu diğer sanıkların ise bu hallerinni devamına karar verdi.

 

Fenerbahçe'nin talebi bir kez daha reddedildi

 

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün davaya katılma talebine ilişkin ise mahkeme, önceki red kararında vurguladığı suçtan doğrudan zarar görme ihtimalinin bulunmadığı gerekçesiyle bu talebin bir kez daha reddedilmesine karar verdi. Mahkeme, duruşmanın 7-11 Ağustos tarihleri arasında 5 gün süreyle görülmesine karar verdi.

 

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