'ŞİKEDE KUMPAS' DAVASINA YARIN SABAH DEVAM EDİLMEK ÜZERE ARA VERİLDİ

Yüksel KOÇ / İstanbul (DHA)

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Odyakmaz, eski futbolcular Ümit Karan ve İbrahim Akın\'ın da aralarında bulunduğu bazı kişiler hakkında, \"Futbolda şike soruşturması\" adı altında \"Kumpas\" kurdukları iddiasıyla aralarında emniyet müdürlerinin de bulunduğu 20\'si tutuklu 108 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin Silivri Cezaevi yerleşkesinin karşısında bulunan salonunda yapılan davanın 14. duruşmasına 18\'sı tutuklu 13\'si tutuksuz 23 sanık ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmaya başka suçtan tutuklu sanık Ali Fuat Yılmazer\'in sorgusu ile başlandı. Yaklaşık 3.5 saat ifade veren Yılmazer\'in ardından İbrahim Emre\'nin sorgusuna geçildi. Gizli tanık Güneş\'en sorgusunda çelişkiler olduğunu iddia eden Emre, şike sürecinde istihbarat çalışması yaptığı yönündeki iddiaları kabul etmedi. Emre, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Duruşma yarına ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede bir numaralı sanık Fetullah Gülen. Eski milletvekili İhsan İşbilen, işadamı Muammer İhsan Kalkavan, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, İstanbul eski Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu, eski Organize Suçlar Şube Müdürü Nazmi Ardıç, kapatılan Zaman Gazetesi eski Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı\'nın da aralarında bulunduğu 108 sanık, Aziz Yıldırım ve futbol dünyasındaki birçok isme, \"Futbolda şike soruşturması\" adı altında \"Kumpas\" kurmakla suçlanıyorlar.

\"Hayata ilişkin görüntü e sesleri ifşa etmek\", \"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak\", \"Haberleşme gizliliğini ihlal etmek\", \"Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek\", \"Resmi belgede sahtecilik\", \"İftira\", \"İftira nedeniyle mağdurun gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olmak\" ve \"Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek\" suçlarından 8 yıldan 85 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezaları isteniyor.

İddianamede, Aziz Yıldırım, Serdar Adalı, Tayfur Havutçu, Yılmaz Vural, Emmanuel Emenike, Bülent Uygun, Göksel Gümüşdağ, Hikmet Karaman, Deniz Tolga Aytöre, Ümit Karan, Mahmut Özgener, Mustafa Sani Şener, Gökçek Vederson, İbrahim Akın, Mecnun Odyakmaz, Sami Dinç, Sadri Şener, Murat Özaydınlı, İskender Alın, Cemil Turhan, İlhan Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu gibi futbol dünyasından toplam 75 müşteki ve 91 mağdur yer alıyor.

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08.01.2018 - 16.38 Haber Kodu : 180108143