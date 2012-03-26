'Şike'de gözler gizli tanıkta

Futbolda şike iddialarına ilişkin Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu 16’sı tutuklu 93 sanığın yargılandığı davanın görülmesine bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda devam edilecek.

Milliyet'in haberine göre, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, Emmanuel Emenike, Korcan Çelikay, Tayfur Havutçu, Ümit Karan, Serdal Adalı ve Göksel Gümüşdağ’ın da aralarında bulunduğu 33 tutuksuz sanığın savunmalarının alınmasına başlanması bekleniyor.

Davada geçen hafta sürpriz bir gelişme yaşanmış, cezaevindeki bir kişinin gizli tanık olarak Ergenekon Savcısı Cihan Kansız’a önemli açıklamalar yaptığı ortaya çıkmıştı. Aziz Yıldırım’ın avukatı Abdullah Kaya yaptığı açıklamada “Böyle bir gizli tanığın varlığından haberimiz yok. Olup olmadığını duruşmada göreceğiz” dedi.