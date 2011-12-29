T24 LogoT24 Logo
Spor

'Şike'de adı geçen hakem derbiye verildi

Fenerbahçe Ülker - Galatasaray Medical Park maçına Merkez Hakem Kurulu’nun Recep Ankaralı’yı ataması tartışma yarattı.

29 Aralık 2011 02:00

T24 - Beko Basketbol Ligi’nin 12. haftasında yarın akşam saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Ülker - Galatasaray Medical Park maçına Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) Recep Ankaralı’yı ataması tartışma yarattı. Hakem Recep Ankaralı'nın Fenerbahçe yöneticisi Semih Özsoy'la yaptığı görüşmeler Şike ve Teşvik Davası'nın iddianamesinde yer almıştı.



Geçen seneki Fenerbahçe - Galatasaray final serisinde Fenerbahçe yöneticisi Semih Özsoy ile tartışılan görüşmeler yapan Recep Ankaralı cuma günkü derbiye atandı.


Hakem Ankaralı’nın, geçtiğimiz sezon Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan final serisi maçından önce sarı-lacivertli kulübün yöneticisi Semih Özsoy ile yaptığı telefon görüşmeleri, şike ve teşvik soruşturması kapsamında 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan tapelerin içerisinde yer almıştı.


Yarın akşam oynanacak derbi maça da Recep Ankaralı'nın atanması, iki takım taraftarları tarafında da büyük tepki gördü. Özellikle sarı-kırmızılı taraftarlar Türkiye Basketbol Federasyonu'nunu telefon ve mail yağmuruna tuttu.



Her şey kontrol altında


Final serisindeki yönetimi ile Sarı-Kırmızılı camianın büyük tepkisini çeken tecrübeli hakem Recep Ankara'lının ismi şike iddianamesinin tapelerinde de geçiyordu, hem de Fenerbahçe Basketbol Şube Sorumlusu Semih Özsoy ile yapılan görüşmelerde.


Bu diyaloglarda Özsoy, final serisinin oynandığı günlerde Ankaralı'ya 'Emir iki tane sol turnikeye girdi, basket faul. Ama faulü vermiyorsunuz' diyor. Ankaralı da 'Ya o doğru. Ama her şey kontlor altında. Sen boşver' diyor ve Semih Özsoy'un sözlerine karşılık veriyordu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24