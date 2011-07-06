'Şike'de 7 kişi tutuklandı

T24

Suçlamalar

Mehmet Yıldız konuştu

Futbolda deprem etkisi yaratan şike soruşturması kapsamında gözaltına alınan 61 kişiden 22'si, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi.Soruşturmayı yürüten Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk ve bazı savcılar tarafından sorgulanan bu kişilerden 4'ü serbest bırakılırken, 18'i ise tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.Yaklaşık 6 saat süren mahkeme sorgularının ardından, 7 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarken 11 kişi ise serbest bırakıldı. Tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderilen isimler Abdurrahman Yakut, Olgun Peker, Haldun Şenman, Talat Emre Koçak, Coşkun Çalık, Hakan Karaahmet ve Ömer Ülkü oldu.Pazar günü başlatılan şike soruşturması kapsamında, aralarında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın da olduğu 61 kişi gözaltına alınmış ve bunlardan 22'si emniyetteki sorgularının ardından dün adliyeye sevk edilmişti.Soruşturmadaki ilk tutuklama kararları ise gece yarısından sonra alındı. 22 kişiden 4'ü savcılık sorgularının ardından, 11 ise mahkemece serbest bırakılırken, aralarında Giresunspor'un eski başkanı Olgun Peker ve Diyarbakırspor eski başkanı Abdurrahman Yakut'un da olduğu 7 kişi tutuklandı.Soruşturma kapsamında bu sabah, 30-35 kişilik bir grubun daha adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.Olgun Peker ve Ömer Ülkü'nün ''örgüt yöneticisi olmak'' suçu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevlisi Haldun Şenman'ın, aralarında Olgun Peker'in de olduğu 8 kişiden ''rüşvet almak'' suçu, Peker ile birlikte 8 kişinin de Şenman'a ''rüşvet vermek'' suçu ve şüphelilerden bir kısmının da ''şike'' suçu kapsamında nöbetçi mahkemeye sevk edildiği ifade edilmişti.Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Şenman'ın, menajerlik sınavına giren Peker'in de aralarında olduğu 8 kişiye, rüşvet karşılığında menajerlik sınavlarına ilişkin soruların cevaplarını verdiği ve sınava giren bu kişilere kopya çekmeleri için kolaylık sağladığı iddia ediliyor.Bu arada savcı Berk'in, tüm şüphelilere dönük sorgu aşaması bittikten sonra talep doğrultusunda Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle tekrar görüşeceği ve istenmesi halinde savcılık elindeki bilgi ve belgelerin federasyon yetkililerine verilebileceği ifade edildi.Bu arada, savcılık sorgusunun ardından Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş, Özcan Üstüntaş ve Halil Köntek'le birlikte serbest bırakılan Eskişehirspor futbolcusu Mehmet Yıldız, adliye çıkışında kısa bir açıklama yaptı:''İfademize başvurdular. Şükürler olsun ki bir sıkıntı olmadan alnımızın akıyla ayrıldık. Ben burada şeffaf olan, kendini ifade eden herkesin serbest kalabileceğini gördüm. İfade esnasında polisler gerektiği kadar yardımcı olup bizlere kolaylık gösterdiler. Teşekkür ederim.''Gazetecilerin, ''Size ne sordular?'' şeklindeki sorusuna karşılık Yıldız, ''O konuyla ilgili ben bir şey söyleyemem. Gizliliği ihlalle alakalı. Bu kadar söyleyeceğim'' ifadesini kullandı.