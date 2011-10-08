T24 - Maç sonunda Volkan Demirel ile tribünler arasında gerilim yaşandı. Bazı taraftarların, “Şikeci Volkan, bu maçı da sattın” suçlaması karşısında çileden çıkan milli kaleci, bu sözlere tepki gösterdi.







Rıdvan Dilmen canlı yayını terk etti





Dün akşam TT Arena Stadı'nda oynanan ve Almanya'nın Millilerimizi 3-1 mağlup ettiği maçın son anlarında Rıdvan Dilmen daha fazla dayanamadı ve maçı bıraktı.



Karşılaşmayı yorumlayan usta yorumcu Rıdvan Dilmen Türkiye'nin kötü futboluna daha fazla dayanamadı ve maçı anlatan Ercan Taner'e "Kulaklığı çıkarıyorum, kusura bakma" dedi ve yayınını terk etti.



Rıdvan Dilmen maç esnasında da "Bana Türkiye'den Alman Milli Takımı'na hangi oyuncuyu alırsın? 2 oyuncu anca bulursun." şeklinde serzenişte bulunarak Milli Takım'ın oynadığı kötü futü futbola dikkat çekti.





Lewis’e ay-yıldız!

Nike’ın 33. Kıtalararası Avrasya Maratonu’na sponsorluğunun tanıtımı için İstanbul’a gelen dünyaca ünlü ABD’li eski atlet Carl Lewis, Türk Telekom Arena’da ay-yıldızlı formayı giydi. Futbol maçlarını takip ettiğini söyleyen Lewis, burada bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.





50 bin atkı

Futbol Federasyonu maçtan önce taraftarlara atkı ve bayrak dağıttı. Federasyon yetkilileri bu karşılaşma için 50 bin atkı hazırlarken, stattaki ekranlardan ve hoparlörlerden yapılan görüntülü anonslarla taraftar coşturuldu. Türkiye’nin grubundaki durumu açısından önemli olan gecede, tribünlerin büyük bir çoğunluğu doldu.



Löw su serpti!

Almanya’nın hocası Joachim Löw, maçın özellikle ikinci yarısında üstünlüğü ele aldıklarını söyledi. Öncelikli olarak oyuncularını tebrik eden Löw, “Belki ilk yarı üstün gözükmedik ve Türkiye’nin bazı pozisyonları vardı. Ancak ikinci yarı üstünlüğü ele alıp oyunu biz domine ettik. Net bir galibiyet aldık” dedi. Almanya’nın, Belçika maçına nasıl bir anlayışla çıkacağı konusundaki soruyu ise Löw, “Fair-play adına bu maçı da ciddiye almalıyız. Belçika bizimle oynamaya oldukça motive gelecek ama hakkaniyet adına kazanmalıyız” diye cevapladı.



100’de yüz onur

Milli formayı 100’ün üzerinde giyen Rüştü Reçber, Hakan Şükür ve Bülent Korkmaz dün ödüllendirildi. UEFA 1. Asbaşkanı ve TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik ve TFF Başkanı Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, UEFA’nın başlattığı, ülkesinin A milli takım formasını 100’ün üzerinde giyen oyuncuları ödüllendirme uygulaması kapsamında üç unutulmaz isme plaketlerini verdi.



Sinem’i unutmadı!

Oyundan çıkarıldıktan sonra Hiddink’ten soyunma odasına gitmek için izin isteyen Arda Turan’ın kramponlarında AS (Arda-Sinem) harflerinin bulunması dikkatlerden kaçmadı.



