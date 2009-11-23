Şikeci Türkler tutuklandı

4 Nisan 2009’daki Bursaspor maçında Ankarasporlu oyuncuların 10 bin euro aldığı iddia edildi, Fortis Türkiye Kupası’nda Antalyaspor-Trabzonspor maçında da şike yapıldığı ileri sürüldü. Şike çetesinin iki elemanı Almanya’da tutuklandı.

Avrupa’da oynanan 200 dolayındaki futbol karşılaşmasında şike yapıldığı şüphesiyle Almanya’da açılan soruşturmada ilk somut bilgiler gün yüzüne çıkmaya başladı. Süddeutsche Zeitung gazetesi, hile karıştırıldığı öne sürülen bazı müsabakaların listesini yayımlarken, Türkiye’de bu yıl oynanan bir süper lig maçının da mercek altına alındığını yazdı. Gazete, 4 Nisan 2009’da Ankaraspor-Bursaspor maçında Ankarasporlu oyuncuların, skorun Bursaspor lehine iki gol farkıyla neticelenmesi için para aldığını yazdı. Bahis için yatırılan her 10 bin euroya karşılık bahisten 18 bin 500 euro kazanç elde edildiği iddia ediliyor. Bild gazetesine göre ise, Antalyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan Fortis Türkiye Kupası maçı da şike soruşturması kapsamında mercek altına alınan karşılaşmalardan. Şike şüphesi olan bir diğer karşılaşma ise Hacettepe ile Kocaelispor arasında geçen sezon Turkcell Süper Lig’in 24. haftasında oynanan maç.



Futbolculara 30 bin euro



İddiaya göre, Türkiye’de bir üçüncü lig maçında teknik direktöre ve bazı oyunculara toplam 30 bin euro ödenerek, ilk devrede rakibin 3 gol atmasının sağlaması istendi. Çete bunun için iki ayrı bahis şirketine 60 bin euro yatırdı ve 48 bin euro kazanç elde etti. Bir başka üçüncü lig maçında da iki takımın başkanına 20 bin euro rüşvet verilmek istendiği, ancak bu denemenin başarısızlıkla sonuçlandığı belirtildi. Bir 2. lig maçında ise, oyunculara maçı kaybetmeleri için teklifte bulunulduğu, bunun için Berlin’deki çetenin bir görevlisinin içesinde 40 euro bulunan bir valizi oyuncuların önünde açtığını ve istenilenin gerçekleşmesi durumunda parayı kendilerine verileceğini söylediği belirtilen haberde, ancak maçın sonunda “yanlış takımın” oyunu kazandığı ve çetenin isteğinin gerçekleşmediği kaydedildi. Bild gazetesi, bahis şebekesinin elebaşları arasında olan ve Almanya’da yaşayan Deniz C. (30) ve Nurettin G. (34) adlı Türk vatandaşlarının da tutuklandığı belirtildi. Bu iki isim dışında eski basketbol oyuncusu İvan Pavic ve Alman 6. ligi takımlarından Bamberg’de oynayan futbolcu Kristian Sprecakovic ile çetenin liderleri Milan ve Ante Sapina da gözaltına alındı. Almanya’nın Herten kentinde tutuklanan Deniz C.’nin suç ortaklarıyla birlikte Belçika, Slovenya, Türkiye, Hırvatistan ve İsviçre’deki maçları manipüle ettikleri belirtildi. Deniz C’nin avukatı Burkhard Beneken ise, gelecek hafta konuyla ilgili dosyayı isteyeceklerini ve tüm suçlamaları çürüteceklerini kaydetti. Almanya’nın Lohne kentinde bir özel tim tarafından yakalanan Nurettin G’nin tutuklandığı belirtildi. İsmi açıklanmayan bir kişi, polisin fuhuş alanında yaptığı dinlemeler sonucunda Nurettin G’nin dinlemeye takıldığı, bahis konusunda yapılan görüşmelerin çok açık olduğunu belirtti.



Alman polisi şikeci Türkleri dinledi



İsmi açıklanmayan bir kişi, polisin fuhuş alanında yaptığı dinlemeler sonucunda Nurettin G’nin dinlemeye takıldığı, bahis konusunda yapılan görüşmelerin çok açık olduğunu belirtti. Die Welt gazetesinde yer alan haberde de, Sapina kardeşlerin çetesi içinde Güney Avrupalı ve biri Türk kökenli olmak üzere 4 kişinin yer aldığı belirtildi. Berlin kökenli olan Türk’ün, Türkiye’deki maçları manipüle etmek ile görevli olduğu, konuyla ilgili olarak soruşturmanın devam etmesi nedeniyle ilgili makamların bu konuda açıklama yapmadıkları ifade edildi. Gazetede ismi açıklanmayan bir kişinin verdiği bilgilere göre, Türkiye’de manipüle edilen bir üçüncü lig maçında teknik direktöre ve bazı oyunculara toplam 30 bin Avro ödendiği, söz konusu karşılaşmanın ilk devresinde rakibin 3 gol atmasını sağlamasının istendiği belirtildi. Çetenin bunun için iki ayrı bahis şirketine 60 bin Avro yatırdıkları ve 48 bin Avro haksız kazanç sağladıkları kaydedildi.