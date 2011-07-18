-ŞİKE ZİRVESİ SONA ERDİ NYON (A.A) - 18.07.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Lutfi Arıboğan ve beraberindeki heyet, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde, UEFA yetkilileriyle yaptıkları görüşmeleri tamamladılar. TFF Hukuk Müşaviri Prof. Dr. İlhan Helvacı, İcra Kurulu Üyesi Kemal Olgaç ve Avukat Levent Polat'tan oluşan TFF heyeti, UEFA'nın turnuvalar departmanı sorumlusu Giorgi Archetli, ulusal federasyonlardan sorumlu departman yöneticisi Thierry Favre ve UEFA Avukatları Pierre Cornu ve Alasdair Bell ile biraraya geldi. Yaklaşık 3 saat süren görüşmelerin ardından TFF Başkanvekili Lütfi Arıboğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, UEFA yetkililerinin bu süreçte TFF'ye duydukları güveni dile getirdiklerini belirtti. UEFA Temsilcileri'nin şike soruşturmasını sürdüren Türk polisine ve savcılarına takdirlerini ilettiklerini vurgulayan Arıboğan, ''TFF'nin henüz net belge ve delilleri alamadığını, bu nedenle sürecin hızlanamadığını biliyorlar. Belge ve delillere ulaştıktan sonra TFF'nin gerekeni yapacağının farkındalar'' diye konuştu. Lutfi Arıboğan, şike soruşturmasına ilişkin olarak, UEFA'nın, TFF'yi desteklediğini ve bunu dışında bir yaptırım şu an için düşünmediğini belirterek, ''Ancak UEFA yarışmalarıyla ilgili olarak sürecin hızlandırılması gerektiğini belirttiler'' dedi.