-Şike yüzünden 9 puanı silinecek PRAG (A.A) - 19.08.2011 - Çek Cumhuriyeti 1. Ligi takımlarından Sigma Olomouc'un, 2009'da bir maçta şike girişiminde bulunduğu gerekçesiyle 9 puanının silinmesine karar verildi. Çek Futbol Federasyonu'nun açıklamasında, Sigma Olomouc'a ayrıca 164 bin avro para cezası verildiği belirtildi. Futbol Federasyonu Disiplin Komisyonu, bu cezanın, Olomouc'un 2009'daki Bohemians Prag maçında rakip oyunculara şike yapmaları için para önerilmesi nedeniyle verildiğini açıkladı. Açıklamada, Olomouc'un 3-0 kazandığı maçtan önce Bohemians Praglı bazı oyunculara yaklaşık 12 bin 500 avro teklif edildiği kaydedildi. Komisyon, parayı rakip oyunculara götürdüğü sanılan kaleci Petr Drobisz'e de 18 ay futboldan men ve 8 bin 174 avro para cezası verdi. Olomouc, 2009'da Avrupa kupalarına katılmak için önem taşıyan Bohemians Prag maçını kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanmıştı. Sigma Olomouc, Çek Ligi'nin 3. haftasında 7 puanla 3. sırada yer alıyordu.