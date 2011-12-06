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Şike Yasası Perşembe komisyonda pazar Meclis'te

TBMM Adalet Komisyonu, kamuoyunda ''şike yasası'' olarak adlandırılan ve Cumhurbaşkanı

06 Aralık 2011 02:00

T24 - TBMM Adalet Komisyonu, kamuoyunda ''şike yasası'' olarak adlandırılan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından bir kez daha görüşülmek üzere TBMM'ye gönderilen Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Yasa'yı 8 Aralık Perşembe günü saat 18.00'de görüşecek. 

Yasanın Pazar günü de TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor. 

Adalet Komisyonu, şike cezalarında indirim öngören ve Cumhurbaşkanınca bir kez daha görüşülmek üzere TBMM'ye iade edilen yasanın komisyonlarına havale edilmesinin ardından gündemini belirledi. 

Komisyon, yasayı 8 Aralık Perşembe günü saat 18.00'de görüşecek. 

AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Biz AK Parti Grubu olarak, yasayı aynen Çankaya Köşkü'ne göndermekten yanayız'' demişti.



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