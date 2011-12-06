Şike Yasası Perşembe komisyonda pazar Meclis'te

T24

Adalet Komisyonu, şike cezalarında indirim öngören ve Cumhurbaşkanınca bir kez daha görüşülmek üzere TBMM'ye iade edilen yasanın komisyonlarına havale edilmesinin ardından gündemini belirledi.Komisyon, yasayı 8 Aralık Perşembe günü saat 18.00'de görüşecek.AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Biz AK Parti Grubu olarak, yasayı aynen Çankaya Köşkü'ne göndermekten yanayız'' demişti.