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Şike Yasası komisyondan aynen geçti!

Cumhurbaşkanı Gül'den veto yiyen şike yasası Adalet Komisyonu'ndan değiştirilmeden geçti.

08 Aralık 2011 02:00

T24 - Cumhurbaşkanı Gül'den veto yiyen şike yasası Adalet Komisyonu'ndan değiştirilmeden geçti. Yasa 9 Aralık Cuna günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya başkanlığındaki Adalet Komisyonu toplantısına katıldı. 



TBMM Adalet Komisyonu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından bir kez daha görüşülmek üzere TBMM'ye iade edilen şike cezalarında indirim öngören kanunu aynen kabul etti.

Komisyon toplantısına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, yasasnın yarın Meclis Genel Kurulu'nda görüşüleceğini açıkladı.

AK Parti, CHP ve MHP'nin mutabakata vardığı yasanın, Genel Kurul'dan da geçmesi ve Gül'ün onayına sunulması bekleniyor.

Bakan Kılıç, komisyondan geçen yasanın yarın bütçe görüşmelerinin ardından Genel Kurul'a getirileceğini açıklarken, Gül'ün yasayı ikinci kez veto hakkı bulunmuyor. 

Cumhurbaşkanı'nın yasanın iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anasaya Mahkemesi'ne dava açma yetkisi var ancak Ankara kulislerinde Gül'ün bu yola başvurmayacağı konuşuluyor.




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