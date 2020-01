Şike yasası aynen Köşk'e iade ediliyor

T24 - AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, “Bu düzenlemenin yapılması gerektiğine inanıyoruz” dedi, “AK Parti ile Köşk arasında çatlak” yorumlarını ise reddetti: Herkes herkesle aynı düşünmek zorunda değil.

Vatan'ın haberine göre, AKP, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün “kişiye özel düzenleme” yapıldığı konusunda kamuouyunda algı oluşturduğu ve şike cezalarını “caydırıcı olmaktan çıkardığı” gerekçesiyle yeniden görüşülmek üzere veto ettiği yasayı Meclis’ten aynen geçirerek Köşk’e gönderme kararı aldı. Açıklamayı AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli yaptı.Canikli, gazetecilerin konuyla ilgili sorularını şöyle yanıtladı:Biz AK Parti grubu olarak daha önce diğer grubu bulunan partilerle değişiklik teklifinin altına imza atmıştık. Daha sonra BDP imzasını geri çekerek mutabakattan ayrıldı. Bu tabii başlangıçtaki mutabakatla teklifin TBMM’ye sunulduğu gerçeğini değiştirmiyor. AK Parti olarak şu an itibariyle o anda mutabakata vardığımız şartlar ve hususların içeriğinde, özünde herhangi bir değişiklik sözkonusu değildir. AK Parti, MHP ve CHP ile birlikte o mutabakatını devam ettirmektedir. Bununla bağlantılı olarak kanun teklifinin bir an önce ve aynen daha önce TBMM’de kabul edildiği gibi görüşülüp, kabul edilmesi yönünde bir kanaatimiz var ve bu kanaatimizi muhafaza ediyoruz.AK Parti grubu olarak bu kararımızı değiştirecek bir husus söz konusu değildir. Takdir kuşkusuz Cumhurbaşkanımızındır. Anayasal yetkisini kullanmıştır. AK Parti grubu olarak kanaatimiz budur. Mutabakatı, bu kanaati değiştirecek yeniden gözden geçirilmesine yol açacak herhangi bir hususun olmadığını düşünüyoruz.Herkesin kendi kanaatini paylaşması doğaldır. Saygıyla karşılıyoruz. Bütün bu konularda görüş belirten herkesin kanaatlerine katılırız veya katılmayız ama saygıyla karşılıyoruz. Herkes kanaatini kamuoyu ile paylaşabilir, konuşabilir ve bu konudaki düşüncelerini paylaşmasında sakınca olamaz.Bu tartışmalara girmiyoruz. Net şekilde bu düzenlemelerin, değişikliklerin yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bu inancımız nedeniyle o teklifi vermiştik, 4 siyasi parti olarak. Şu an itibariyle aynı noktadayız.Kesinlikle doğru bir değerlendirme değil. Cumhurbaşkanı Anayasal yetkisini kullanmıştır. Herkes aynı siyasi parti içinde olabilir, farklı partilerde olabilir, dışarda olabilir, cumhurbaşkanımız olabilir, herkesin kendi kanaati vardır. Herkes herkesle aynı düşünmek zorunda değil. Demokratik bir anlayışla sadece bu kanaatlere düşüncelere saygı duyulur. Onun ötesindeki değerlendirmeler uygun değil.Hayır, öyle bir görüş ayrılığı yok. Aynı siyasi parti içinde, teklifin komisyon ve genel kurul görüşmelerinde altında grup başkanvekillerinin imzası olan partilerin tamamınca farklı görüşler de ortaya konmuştur. Farklı görüşler olabilir ama grupların kanaatinin oluşması farklı bir şeydir. Bunlar kişisel kanaatlerdir sonuçta. Buradan yola çıkarak böyle değerlendirmeler yapmak doğru değil.Olabilecekler bellidir. Anayasamızda belirtilmiştir. Böyle bir durumda onaylanır ama cumhurbaşkanımız isterse AYM’ye takdir ederlerse götürebilir. Kanaatimiz yasanın Genel Kurul’dan çıkmış haliyle tekrar kabul edilmesi, ama takdir Meclis’in.TBMM Adalet Komisyonu, Cumhurbaşkanı’nın veto ettiği şike cezalarında indirim yapan yasayı yarın görüşecek. Genel Kurul’da dün Gül’ün, şike cezalarını indiren yasayı bir kez daha görüşülmek üzere geri gönderme gerekçesi okundu. Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, vetolu yasayı görüşmek üzere üyelerine 8 Aralık saat 18.00 için toplantı çağrısı yaptı.AKP, vetolu yasayı Meclis’ten ayen geçirme kararını dün resmen ilan ederken, bu konuda ilk sinyal önceki gün AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’tan gelmişti. Elitaş “Rüzgara doğru hareket etmeyin. Herkes imzasının arkasında dursun” diyerek, AK Parti’nin düzenlemeye ilişkin mutabakatta geri adım atmayacağı ve Gül’ün veto ettiği yasayı Meclis’ten geçireceği mesajını vermişti.Başbakan Erdoğan’ın merakla beklenen bedelli askerlik yasasının içeriğini nerede ve ne zaman açıklayacağını “Salı günü grupta” diyerek kamuoyuna duyuran isim olmasıyla da tanınan Elitaş, CHP’li milletvekillerinin yemin krizi sırasında dile getirdiği tehdit ile de kamuoyunun gündemine oturmuştu.Elitaş, CHP’li vekillere “Son tarih 15 Temmuz. Yoksa iş işten geçmiş olacak” diye seslenerek, yemin etmeyen vekiller hakkında Anayasa ve İçtüzük’teki devamsızlık yaptırımlarının uygulanacağı mesajını vermişti. Erdoğan’ın, bu tehdit için “Grup Başkanvekilimiz sürçü lisan etti” açıklamasını yapmasına karşın, daha sonra AK Parti yetki kurullarında CHP ve BDP’liler için devamsızlık sürecinin başlatılması konusunun ele alındığı ortaya çıkmış, Elitaş’ın “tehditkar” açıklamasının üzerinden 1 hafta geçmeden de, AK Parti ile CHP arasında TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in arabuluculuğuyla gerçekleştirilen görüşmeler sonucu mutabakat imzalanarak, yemin krizi sona erdirilmişti.Cumhurbaşkanı Gül göreve geldiğinden bu yana geçen süre içinde 4 kez veto yetkisini kullandı. Cumhurbaşkanlığı’nın ilk iki yılında Elektronik Haberleşme, “kiralık işçi” eleştirilerine konu olan Özel istihdam Büroları ve Yeminli Mali Müşavirler ile ilgili yasaları yeniden görüşülmek üzere TBMM’ye iade eden Gül, son olarak şike cezalarında indirim öngören yasa için “veto” kararı aldı.AKP önceki 3 vetoda, Gül’ün gerekçelerini dikkate almış, Elektronik Haberleşme Kanunu ile Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nda veto gerekçeleri doğrultusunda değişiklik yaparken, özel istihdam bürolarıyla ilgili düzenlemede ise Gül’ün itiraz ettiği maddeyi yasa metninden tümüyle çıkartarak Köşk ile “inatlaşma” yoluna gitmemişti.26 Haziran 2009’da kabul edilen “İş Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 9 Temmuz 2009’da Cumhurbaşkanı’nca veto edilmiş, 11 Ağustos 2009’da vetolu yasayı yeniden görüşen TBMM Genel Kurulu, vetolu maddeyi yasa metninden tamamen çıkartıp, kalan maddeleri aynen benimsemişti.