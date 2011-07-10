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Dünya

'Şike yapanlara ömür boyu men'

FIFA Başkanı Blatter, birçok ülkede dava konusu olan şikeli maç ve bahislere karışan oyuncu, antrenör ve hakemlerin ömür boyu men edilecekleri uyarısında bulundu.

10 Temmuz 2011 03:00

T24 - FIFA Başkanı Blatter, birçok ülkede dava konusu olan şikeli maç ve bahislere karışan oyuncu, antrenör ve hakemlerin ömür boyu men edilecekleri uyarısında bulundu.

Meksika'da bugün sona erecek 17 yaş altı Dünya Futbol Şampiyonası için bu ülkede bulunan Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Joseph Blatter, ülkenin orta kesimlerinde bulunan Pachuca'da düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ''Bu konudaki çözümümüz, oyuncu, antrenörü veya hakem kim olursa olsun bu kişileri ömür boyu men etmek'' dedi. 



Bu konunun FIFA için çok hassas ve endişe verici olduğunu, bir taraftan kanundışı bahisler, bir taraftan da şikeli maçlar konusunda değişik bilgiler aldıklarını ve almaya devma ettiklerini söyleyen Blatter, ''Çok büyük kararlılıkla hareket etmeliyiz. Son haftalarda veya son günlerde, Yunanistan'da, Türkiye'de, Malezya'da ve başka Avrupa ülkelerinde bu sorunlar birdenbire ortaya çıktı. Tüm dünyada bu sorunlar var'' diye konuştu.

FIFA Güvenlik Başkanı Chris Eaton da bu hafta El Salvador'da olası bir şikeli maçla ilgili soruşturma yaptığını söyledi.


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