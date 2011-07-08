-ŞİKE TUTUKLUSU YENİ YÖNETİMİN YEDEĞİ SİVAS (A.A) - 08.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine konulan Sivasspor eski yöneticisi Ahmet Çelebi, Mehmet Ali Aydınlar başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) yönetim kurulu yedek üyesi olarak yer alıyor. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Sivasspor'da 2004 yılından bu yana yöneticilik yapan Ahmet Çelebi, TFF'nin 29 Haziran Çarşamba günü yapılan olağan genel kurulunda, Mehmet Ali Aydınlar başkanlığında oluşturulan yönetim kuruluna yedek üye olarak seçildi. TFF Yönetim Kurulu yedek üyeliğine seçildikten sonra 30 Haziran Perşembe günü Sivasspor Kulübüne istifasını verdiği belirtilen Çelebi'nin istifasının kırmızı-beyazlı ekibin yönetim kurulu tarafından kabul edildiği belirtildi. Yedek üyeliğe seçildikten 4 gün sonra, 3 Temmuz Pazar günü yapılan operasyonlar sonucu İstanbul'da gözaltına alınan Ahmet Çelebi, Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticileri Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Altyapı Koordinatörü Cemil Turan, Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, eski Sivasspor ve Eskişehirspor teknik direktörü Bülent Uygun ve Sivasspor kalecisi Korcan Çelikay'ın da aralarında bulunduğu 15 kişi ile birlikte dün tutuklanarak Metris Cezaevi'ne konuldu. Çelebi'nin Fenerbahçeli yöneticiler ve soruşturma kapsamında tutuklanan bazı kişilerle birlikte fotoğrafları da basına yansımıştı. Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın çocukluk arkadaşı olduğu ifade edilen Ahmet Çelebi, Sivasspor yönetimine Otyakmaz'ın ilk kez başkanlığa seçildiği 7 Mayıs 2004'te yapılan olağanüstü genel kurulda girdi. Çelebi, 2004 yılından bu yana Sivasspor yönetim kurulunda asil üye olarak yer aldı. Çelebi'nin, Sivasspor Kulübünün resmi internet sitesindeki yönetim kurulu listesinde yer alan ismi ve fotoğrafı dün kaldırıldı.